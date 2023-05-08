Ученые назвали эффективный способ позвать кошку: два сигнала работают в связке

Новое исследование показывают, что используя эти два фактора, вы гарантировано сможете привлечь внимание животного.

Related video

Тысячелетиями люди соседствуют с кошками, но мы все еще ищем способы взаимодействия с этими питомцами. В новом исследовании французские исследователи обнаружили способ, который гарантировано поможет привлечь внимание животного, пишет Gizmodo.

Исследование было проведено учеными из Лаборатории сравнительной этологии и познания Парижского университета Нантера. Отметим, что эта группа исследователей уже несколько лет изучает все тонкости взаимодействия кошек и людей. Например, в октябре 2022 года руководитель группы Шарлотта де Музон с коллегами обнаружили, что кошки легко могут отличить голос своего владельца от голосов незнакомцев. Кроме того, тогда ученые обнаружили, что наши питомцы способны отличить когда мы просто говорим что-то и когда обращаемся именно к ним.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь исследователи сосредоточились на том, чтобы найти самый эффективный способ позвать незнакомую кошку. В ходе исследования ученые изучили кошек, которые живут во французском кошачьем кафе. Результаты исследования свидетельствуют о том, что кошки быстрее подойдут к людям, если последние будут использовать сразу два сигнала:

голосовой;

визуальный.

Также исследователи обнаружили, что животные казались более напряженными, когда люди их полностью игнорировали. Де Музон также отмечает, что когда люди общаются с другими людьми, мы, как правило, используем все, от голоса до мимики и жестов, чтобы донести свою мысль до другого человека. Теперь исследователи полагают, что это также верно и для разговоров с кошками.

В общей сложности исследователи изучили взаимодействия людей и 12 кошек, живущих в кошачьем кафе. Изначально де Музон приучила кошек к своему присутствию, а затем проверила сразу несколько сценариев. В ходе экспериментов кошки входили в комнату, а затем де Музон взаимодействовала с ними по одному из четырех сценариев:

звала, но не делала никаких жестов;

указывала на кошек, но не издавала ни одного звука;

звала и жестикулировала в их сторону;

игнорировала присутствие кошек.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что кошки быстрее приблизились к де Музон, когда она звала их и подзывала жестом. Исследователи также обнаружили, что кошки быстрее реагировали только на визуальные сигналы, чем только на голосовые. Ученые полагают, что это работает только с незнакомыми животными, так как питомцы лучше реагируют на голос хозяев, а не их жесты.

Еще одним интригующим открытием стало то, что кошки чаще влияли хвостами в сценарии с голосовым сигналом, а также в четвертом, где их присутствие полностью игнорировалось. Несмотря на то, что собаки могут вилять хвостами от счастья, кошки, как правило, используют это действие в качестве показателя стресса и дискомфорта. В результате ученые пришли к выводу, что от незнакомых людей кошкам проще реагировать на комбинированные сигналы, тогда как полное их отсутствие, похоже, заставляет животных тревожиться.

Де Музон отмечает, что они с командой планируют продолжить исследования, которые помогут открыть нюансы общения людей и кошек. В данный момент они сосредоточились на том, чтобы понять, как владельцы реагируют на визуальные и голосовые сигналы своих питомцев.

Ранее Фокус писал о том, что ученые объяснили, почему кошки реагируют на звук "пспспс".