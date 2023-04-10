Можна спати спокійно: вчені пояснили, чому кішки реагують на звук "пспспс"

Дослідники запропонували два правдоподібні пояснення реакції улюбленців на цей цікавий звук.

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Власники кішок і ветеринари давно помітили, що наші пухнасті улюбленці дивно реагують на звук "пспспс". Дослідники запропонували одразу два правдоподібні пояснення: по-перше, цей звук вібрує на частоті, яка природним чином привертає увагу котячих, по-друге, він схожий на звуки, що є природно значущими для кішки, наприклад, шелестіння миші в листі, пише Inverse.

За словами ветеринара Чирла Бонка, цей звук, мабуть, приваблює наших улюбленців, тому що здається їм знайомим і збуджує цікавість, крім того, він має частоту, що дозволяє кішкам легко його розпізнати. Сертифікована дресувальниця кішок Моллі ДеВос також припускає, що цей звук імітує балаканину щурів, а тому є настільки цікавим для котів.

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Простіше кажучи, дослідники впевнені, що "пспспс" — не просто дивне модне слово для кішок, а шум, здатний запустити еволюційну реакцію, що глибоко вкоренилася. Зазначимо, що з погляду еволюції, наші вихованці є і хижаками, і здобиччю, тому їм необхідно постійно стежити за шумом навколо, щоб не потрапити в пастку та залишатися ситими.

Як кішки реагують на "пспспс"?

За словами ДеВос, у цьому випадку все залежить від двох факторів — від кого кішки почують цей звук і з чим він асоціюється. Дослідники вважають, що якщо дорослі коти вперше почують цей звук від власників, вони, ймовірно, можуть трохи стривожитися.

Водночас якщо власники використовували цей звук раніше, кішки можуть порівнювати його з певною дією. Наприклад, за звуком слідувала якась винагорода, і вихованці асоціюють її з увагою. ДеВос відзначає, що як тільки вихованці визначать, що цей звук походить від вас, вони можуть зацікавитися взаємодією — наприклад, вигнуть спину, нашорошать вуха та хвіст і спробують потертися про вас.

Загалом же дослідники зазначають, що реакція кішок на цей звук може бути кардинально різною — від страху до цікавості, очікування на задоволення та навіть повної відсутності реакції. Щоб з'ясувати, як ваш вихованець реагує на цей звук, учені радять звернути увагу на мову тіла вихованців.

Ознаки страху:

шипіння;

напруга, нерухомість;

вуха притиснуті назад;

зігнута поза;

хвіст притиснутий до тіла;

тварина відступає.

Позитивна мова тіла:

нявкання;

хвіст піднятий вільно;

голова піднята нагору, вуха спрямовані вперед.

Чому кішки не реагують на звук "пспспс"?

За словами ветеринарів, не варто хвилюватися через це — наші улюбленці цілком здатні ігнорувати цей звук, якщо розпізнали, що за ним не ховається нічого цікавого для них. Дослідники також зазначають, що вихованці могли помітити, що їхні власники видають цей звук без значної причини, а отже він не є для них інтересом — такий звук можна спокійно ігнорувати.

Ще одним поясненням відсутності реакції може виявитися те, що ваш улюбленець просто лінивий. На додаток, кішки можуть у цей момент перебувати в середині гарного сну чи відпочинку, а тому їм зовсім не хочеться вставати й реагувати на цей звук.

Однак якщо ваш улюбленець регулярно не відповідає на звукові сигнали, вам варто задуматися про те, що, можливо, в нього є проблеми зі слухом. Ось деякі ознаки поганого слуху в улюбленців:

не здригаються від гучного шуму;

не приходять, коли в миску насипають їжу;

не відповідають, коли з ним розмовляють.

Які дивні шуми люблять кішки?

Якщо ви бажаєте привернути увагу свого улюбленця, ветеринари радять використовувати будь-який високий звук, а не лише "пспспс". Також кішок цікавлять звуки, що нагадують біганину гризунів, дряпання паперового пакета або тканини, а деякі кішки можуть реагувати навіть на писк.

Також існують деякі звуки, які здатні викликати блювотні рефлекси в котів, наприклад, коли хтось клацає зубцями гребінця. Дослідники припускають, що коти не еволюціонували навколо цих дивних звуків, тому можуть реагувати на них вельми незвичайно.

Раніше Фокус писав про те, що стало зрозумілим, чим коти займаються, гуляючи на вулиці.