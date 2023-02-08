Таємне життя котів. Стало ясно, чим коти займаються, гуляючи на вулиці

Проаналізовано поведінку 900 домашніх котів, і виявилося, що вона є дуже загадковою.

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За кордоном багато котів не обмежені перебуванням у стінах власних квартир і іноді виходять погуляти. Особливо це популярно у сільській місцевості, де на них не чатує небезпека на кожному кроці. Котів-гуляк зазвичай споряджають нашийником з їхніми даними та GPS-трекером. І останній атрибут послужив основою для дослідження, щоб з'ясувати, чим же коти займаються, коли залишають свій дім та свої затишні лежанки. Про це пише National Geographic.

Саме з цієї цікавості народився проєкт Cat Tracker. Мета цього масштабного міжнародного дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, куди діваються і чим зайняті кішки, коли вони знаходяться на вулиці. І після шести років спостережень за 900 кішками та котами у чотирьох країнах нарешті отримано результати.

[ + – ] Деякі коти люблять гуляти, але все одно не відходять далеко від дому

"Я був здивований тим, як мало рухалися ці кішки. Більшість із них проводила весь свій час в межах 100 метрів від свого двору", — сказав провідний автор дослідження Роланд Кейс із Музею природничих наук Північної Кароліни.

Коти та кішки не відходили далеко від свого дому, досліджуючи свої власні сади та околиці. Іноді вони ходили в гості до інших котів, але найчастіше просто валялися на сонці або дрімали, повертаючись додому на вечерю.

[ + – ] Деякі коти люблять гуляти

Лише сім котів відходили далі, ніж на сто метрів. Рекордсменкою стала кішка на прізвисько Пенні з передмістя Веллінгтона, Нова Зеландія, яка бродила територією понад сім квадратних кілометрів.

Але найзагадковішою стала поведінка кастрованого кота Макса із південно-західної Англії.

З невідомих причин Макс регулярно цілеспрямовано йшов дорогою до найближчого села, яке розташоване неподалік. Проходив близько кілометра, розвертався та йшов назад.

Але більшість кішок здавалася щасливою, просто перебуваючи поряд зі своїм домом. Експерти вважають, що причина проста: їхні потреби задовольняються. Крім того, оскільки більшість домашніх кішок кастрована або стерилізована, вони не мають бажання шукати собі пару.

[ + – ] Коти здебільшого домосіди Фото: Getty Images

"Якщо котам не потрібно секс та їжа, то вони щасливі бути домосідами", — пояснив Роланд Кейс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найцікавіші історичні факти, пов'язані з котами. Так, справжньою знаменитістю є непотоплюваний Сем, який служив на військових кораблях під час Другої світової війни.