Тайная жизнь кошек. Стало ясно, чем коты занимаются, гуляя на улице

Было проанализировано поведение 900 домашних котов, и оказалось, что их поведение очень загадочно.

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За границей многие коты не ограничены пребываем в стенных собственной квартиры и иногда выходят погулять. Особенно это популярно в сельской местности, где их не подстерегают опасности на каждом шагу. Котов-гуляк обычно снабжают ошейником с их данными и GPS-трекером. И последний атрибут послужил основой для исследования, чтобы выяснить, чем же коты занимаются, когда покидают свой дом и свои уютные лежанки. Об этом пишет National Geographic.

Именно из этого любопытства и родился проект Cat Tracker. Цель этого масштабного международного исследования состояла в том, чтобы выяснить, куда деваются и чем заняты домашние кошки, когда они находятся на улице. И после шести лет за 900 кошками и котами в четырех странах наконец-то были получены результаты.

[ + – ] Некоторые коты любят гулять, но все равно не отходят далеко от дома

"Я был удивлен тем, как мало двигались эти кошки. Большинство из них проводили все свое время в пределах 100 метров от своего двора ", — сказал ведущий автор исследования Роланд Кейс из Музея естественных наук Северной Каролины.

Коты и кошки не отходили далеко от своего дома, исследуя свои собственные сады и окрестности. Иногда они ходили в гости к другим котам, но чаще всего просто валялись на солнце, или дремали, возвращаясь домой к ужину.

[ + – ] Некоторые коты любят гулять

Только семь котов отходили дальше, чем на сто метров. Рекордсменкой стала кошка по кличке Пенни из пригорода Веллингтона, Новая Зеландия, которая бродила по территории более семи квадратных километров.

Но самым загадочным стало поведение кастрированного кота Макса из юго-западной Англии.

По неизвестным причинам Макс регулярно целенаправленно шел по дороге к ближайшей деревне, которая расположена неподалеку. Проходил около километра, разворачивался и шел обратно.

Но большинство кошек казались счастливыми, просто находясь рядом со своим домом. Эксперты считают, что причина проста: их потребности удовлетворяются. Кроме того, поскольку большинство домашних кошек кастрированы или стерилизованы, они не испытывают желания искать себе пару.

[ + – ] Коты в большинстве своем домоседы Фото: Getty Images

"Если котам не требуется секс и еда, то они счастливы быть домоседами", — объяснил Роланд Кейс.

Напомним, ранее Фокус писал о самых интересных исторических фактах, связанных с котами. Так, настоящей знаменитостью является Непотопляемый Сэм, который служил на военных кораблях во время Второй мировой войны.