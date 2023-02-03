Самый старый и черный. Исторические факты о котах, про которые вы не знали
Коты являются привычными домашними животными, так же как и собаки, но многие механизмы их поведения до сих пор остаются секретом, а некоторые исторические факты о котах – удивительны.
Домашние кошки (Felis catus) — мелкие плотоядные представители семейства кошачьих — единственный член этого семейства, который соизволил присоединиться к людям и жить с ними рядом.
Кошки жили среди людей тысячи лет. Вероятно, они начали околачиваться вокруг человеческих складов зерна, привлеченные мышами, и в конечном итоге распространились по миру, когда моряки стали брать их на борт своих кораблей.
Сегодня кошки по-прежнему помогают людям ловить грызунов, а также стали прекрасными компаньонами. За последние несколько столетий люди вывели новые породы, но до сих пор не могут понять, как например, кошки мурлычут.
Исследования показывают, что кошки были одомашнены около 10 000 лет назад. Генетическое исследование 2017 года показало, что современные домашние кошки произошли от Felis silvestris lybica, подвида диких кошек с Ближнего Востока. Гены кошек, найденные в археологических раскопках на Ближнем Востоке, в Европе и Африке, показывают, что около 10 000 лет назад в современной Турции кошки начали жить с людьми и отделились от своих диких родственников.
Несмотря на относительно небольшие естественные ареалы, Felis silvestris lybica начала появляться в Восточной Европе к 4400 г. до н.э., согласно контрольным генам кошек, обнаруженным в археологических раскопках. Это свидетельствует о том, что кошки путешествовали "автостопом" на борту кораблей с купцами и моряками, которые брали их с собой, чтобы избавляться от крыс.
Кошки, безусловно, путешествовали на большие расстояния. В 2016 году ученые обнаружили ДНК египетских кошек на стоянке викингов в северной Германии, датируемую периодом между 700 и 1000 годами нашей эры.
Самое старое известное захоронение домашней кошки находится на Кипре. Человека похоронили вместе с его питомцем.
Кошачий психолог Джули Послунс отмечает, что коты соответствуют всем критериям, которые потенциальные владельцы часто ищут в питомцах.
Коты обладают характером, они хорошо адаптируются к человеческому образу жизни. Людей привлекают их "милые" черты — их мягкая шерсть, милые мордочки и успокаивающее мурлыканье. "Но поскольку кошки сохраняют большую часть своей дикости , они очаровывают нас своим интеллектом и независимым духом. Делиться с ними своим домом — это забавно, интересно, а также удобно для создания отличного контента в социальных сетях", — отмечает психолог.
А теперь, самые интересные и неожиданные исторические факты о кошках
Собаки были раньше
Собаки были одомашнены раньше котов. Когда люди были охотниками, собаки стали идеальными компаньонами. А коты появились в жизни людей, когда те стали вести оседлый образ жизни и стали хранить излишки зерна. И те стали привлекать мышей, а мыши привлекли котов.
"Мы думаем, что произошло то, что кошки как бы одомашнили себя сами" , — сказал один из авторов исследования о котах Карлос Дрисколл.
Авторы исследования Science называют это "одним из наиболее успешных когда-либо проводившихся биологических экспериментов". Кошки были в восторге от обилия добычи в амбарах; люди были в восторге от борьбы с вредителями.
Когда люди предпочитали кошек с более послушными чертами, некоторые кошки адаптировались к этой новой среде, производя десятки пород домашних кошек, известных сегодня.
Самый старый кот
Самому старому коту в мире было 38 лет и 3 дня. Крем Пафф (Creme Puff) жил с 1967 по 2005 год. У его владельца Джейка Перри был еще один кот по кличке Рекс Аллен, которому было 34 года.
Черные коты
В некоторых культурах считается, что черные коты приносят несчастье. И если черный кот перешел дорогу, то это точно сулит неудачу.
Но в Уэльсе напротив считается, что черные коты приносят счастье в дом. Валлийцы верят, что черные кошки также могут предсказывать погоду. А ученые доказали, что ген, отвечающий за черный окрас, защищает их от некоторых болезней.
Непотопляемый Сэм
Непотопляемый Сэм, пожалуй самый знаменитый кот в мире. Кот умудрился выжить на трех затонувших кораблях во время Второй Мировой войны. Свою карьеру черно-белый кот начал на борту линкора "Бисмарк". Линкор был затоплен в 1941 году, погибли большинство моряков, но кота выловили английские моряки с эсминца "Казак".
Ему дали кличку Оскар и кот жил на борту, пока эсминец не был торпедирован. Оскара спасли моряки с авианосца "Арк Роял" и прозвали Непотопляемым Сэмом. Авианосец тоже был торпедирован, но кот снова выжил. Он успел пожить еще на двух английских эсминцах, но когда и их торпедировали, Непотопляемого Сэма отправили жить к генерал-губернатору Гибралтара. Он мирно скончался в Белфасте в 1955 году. А его портрет хранится в Национальном морском музее в Гринвиче. Вероятно, Непотопляемому Сэму удавалось выжить, потому что кошки могут пить и перерабатывать соленую воду.
Египетские кошки
Вопреки расхожему мнению, кошки породы сфинкс не жили в древнем Египте. Их вывели сравнительно недавно в Канаде в 1960-х. Старейшей из известных пород является Египетский мау. Останки именно этих кошек были найдены мумифицированными рядом с фараонами. Считалось, что они были компаньонами и проводниками в загробной жизни для покойных правителей.
Мау означает "кошка". И считается, что так котов назвали именно в честь звука "мяу".
Интересно, но у мау пятнышки расположены не только на шерстке, но и на коже. А на лбу должен быть характерный рисунок, напоминающий скарабея.
Мэр Стаббс
Рыжий полосатый бесхвостый кот по кличке Стаббс был мэром маленького городка Талкитна на Аляске в течение 20 лет. Будущего мэра нашли в коробке на стоянке. На выборах мэра 1997 года многие жители были недовольны кандидатами — политиками, так что владелица Стаббса выставила его кандидатуру в шутку. Но все 900 жителей проголосовали за кота.
Он жил в местном магазинчике, пережил таинственное покушение на свою жизнь и хоть он не обладал какой-либо законодательной властью, его любили как местные жители, так и туристы.
Кошачий корм
Котов, как и собак обычно кормили мясными остатками, или же они добывали себе пропитание сами. Коты, как известно, ловили мышей. Также в Лондоне продавали кошачье мясо, обычно мясные отходы. А первый коммерческий корм для кошек был продан в Лондоне в 1860 году американским предпринимателем Джеймсом Спраттом. Согласно многочисленным рекламным объявлениям компании, его "Патентованный корм для кошек Spratt's", состоял из мяса североамериканского буйвола, пшеничной муки и свеклы. Тем не менее, продавцы кошачьего мяса оставались обычным явлением в Лондоне до 20-го века. А в 1936 году на прилавках американских магазинов появился корм Kal Kan, который фактически положил начало истории категории промышленных кормов для кошек. Изначально это были консервы, а потом появились и сухие корма. Впоследствии этот корм был переименован в Whiskas.
Ранее Фокус писал о том, какие породы котов самые миниатюрные. Среди них — Сингапурская кошка. Коты этой породы в два раза меньше обычной средней кошки. Их размер – от 23 до 30,5 см. Они обладают миниатюрными телами, а их максимальный вес обычно не превышает 2 кг.