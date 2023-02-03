Самый старый и черный. Исторические факты о котах, про которые вы не знали

Коты являются привычными домашними животными, так же как и собаки, но многие механизмы их поведения до сих пор остаются секретом, а некоторые исторические факты о котах – удивительны.

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Домашние кошки (Felis catus) — мелкие плотоядные представители семейства кошачьих — единственный член этого семейства, который соизволил присоединиться к людям и жить с ними рядом.

Кошки жили среди людей тысячи лет. Вероятно, они начали околачиваться вокруг человеческих складов зерна, привлеченные мышами, и в конечном итоге распространились по миру, когда моряки стали брать их на борт своих кораблей.

Сегодня кошки по-прежнему помогают людям ловить грызунов, а также стали прекрасными компаньонами. За последние несколько столетий люди вывели новые породы, но до сих пор не могут понять, как например, кошки мурлычут.

Фото: Getty Images

Исследования показывают, что кошки были одомашнены около 10 000 лет назад. Генетическое исследование 2017 года показало, что современные домашние кошки произошли от Felis silvestris lybica, подвида диких кошек с Ближнего Востока. Гены кошек, найденные в археологических раскопках на Ближнем Востоке, в Европе и Африке, показывают, что около 10 000 лет назад в современной Турции кошки начали жить с людьми и отделились от своих диких родственников.

Несмотря на относительно небольшие естественные ареалы, Felis silvestris lybica начала появляться в Восточной Европе к 4400 г. до н.э., согласно контрольным генам кошек, обнаруженным в археологических раскопках. Это свидетельствует о том, что кошки путешествовали "автостопом" на борту кораблей с купцами и моряками, которые брали их с собой, чтобы избавляться от крыс.

Кошки, безусловно, путешествовали на большие расстояния. В 2016 году ученые обнаружили ДНК египетских кошек на стоянке викингов в северной Германии, датируемую периодом между 700 и 1000 годами нашей эры.

Фото: Getty Images

Самое старое известное захоронение домашней кошки находится на Кипре. Человека похоронили вместе с его питомцем.

Кошачий психолог Джули Послунс отмечает, что коты соответствуют всем критериям, которые потенциальные владельцы часто ищут в питомцах.

Коты обладают характером, они хорошо адаптируются к человеческому образу жизни. Людей привлекают их "милые" черты — их мягкая шерсть, милые мордочки и успокаивающее мурлыканье. "Но поскольку кошки сохраняют большую часть своей дикости , они очаровывают нас своим интеллектом и независимым духом. Делиться с ними своим домом — это забавно, интересно, а также удобно для создания отличного контента в социальных сетях", — отмечает психолог.

А теперь, самые интересные и неожиданные исторические факты о кошках

Собаки были раньше

Собаки были одомашнены раньше котов. Когда люди были охотниками, собаки стали идеальными компаньонами. А коты появились в жизни людей, когда те стали вести оседлый образ жизни и стали хранить излишки зерна. И те стали привлекать мышей, а мыши привлекли котов.

[ + – ] Останки кота, найденные в Египте Фото: Science Mag

"Мы думаем, что произошло то, что кошки как бы одомашнили себя сами" , — сказал один из авторов исследования о котах Карлос Дрисколл.

Авторы исследования Science называют это "одним из наиболее успешных когда-либо проводившихся биологических экспериментов". Кошки были в восторге от обилия добычи в амбарах; люди были в восторге от борьбы с вредителями.

Когда люди предпочитали кошек с более послушными чертами, некоторые кошки адаптировались к этой новой среде, производя десятки пород домашних кошек, известных сегодня.

Самый старый кот

Самому старому коту в мире было 38 лет и 3 дня. Крем Пафф (Creme Puff) жил с 1967 по 2005 год. У его владельца Джейка Перри был еще один кот по кличке Рекс Аллен, которому было 34 года.

Черные коты

В некоторых культурах считается, что черные коты приносят несчастье. И если черный кот перешел дорогу, то это точно сулит неудачу.

[ + – ] Черные коты приносят удачу в Уэльсе Фото: Getty

Но в Уэльсе напротив считается, что черные коты приносят счастье в дом. Валлийцы верят, что черные кошки также могут предсказывать погоду. А ученые доказали, что ген, отвечающий за черный окрас, защищает их от некоторых болезней.

Непотопляемый Сэм

Непотопляемый Сэм, пожалуй самый знаменитый кот в мире. Кот умудрился выжить на трех затонувших кораблях во время Второй Мировой войны. Свою карьеру черно-белый кот начал на борту линкора "Бисмарк". Линкор был затоплен в 1941 году, погибли большинство моряков, но кота выловили английские моряки с эсминца "Казак".

[ + – ] Непотопляемый Сэм был настоящей звездой

Ему дали кличку Оскар и кот жил на борту, пока эсминец не был торпедирован. Оскара спасли моряки с авианосца "Арк Роял" и прозвали Непотопляемым Сэмом. Авианосец тоже был торпедирован, но кот снова выжил. Он успел пожить еще на двух английских эсминцах, но когда и их торпедировали, Непотопляемого Сэма отправили жить к генерал-губернатору Гибралтара. Он мирно скончался в Белфасте в 1955 году. А его портрет хранится в Национальном морском музее в Гринвиче. Вероятно, Непотопляемому Сэму удавалось выжить, потому что кошки могут пить и перерабатывать соленую воду.

Египетские кошки

Вопреки расхожему мнению, кошки породы сфинкс не жили в древнем Египте. Их вывели сравнительно недавно в Канаде в 1960-х. Старейшей из известных пород является Египетский мау. Останки именно этих кошек были найдены мумифицированными рядом с фараонами. Считалось, что они были компаньонами и проводниками в загробной жизни для покойных правителей.

[ + – ] Египетский мау со "скарабеем" на голове

Мау означает "кошка". И считается, что так котов назвали именно в честь звука "мяу".

Интересно, но у мау пятнышки расположены не только на шерстке, но и на коже. А на лбу должен быть характерный рисунок, напоминающий скарабея.

Мэр Стаббс

Рыжий полосатый бесхвостый кот по кличке Стаббс был мэром маленького городка Талкитна на Аляске в течение 20 лет. Будущего мэра нашли в коробке на стоянке. На выборах мэра 1997 года многие жители были недовольны кандидатами — политиками, так что владелица Стаббса выставила его кандидатуру в шутку. Но все 900 жителей проголосовали за кота.

[ + – ] Открытка с фото Стаббса

Он жил в местном магазинчике, пережил таинственное покушение на свою жизнь и хоть он не обладал какой-либо законодательной властью, его любили как местные жители, так и туристы.

Кошачий корм

Котов, как и собак обычно кормили мясными остатками, или же они добывали себе пропитание сами. Коты, как известно, ловили мышей. Также в Лондоне продавали кошачье мясо, обычно мясные отходы. А первый коммерческий корм для кошек был продан в Лондоне в 1860 году американским предпринимателем Джеймсом Спраттом. Согласно многочисленным рекламным объявлениям компании, его "Патентованный корм для кошек Spratt's", состоял из мяса североамериканского буйвола, пшеничной муки и свеклы. Тем не менее, продавцы кошачьего мяса оставались обычным явлением в Лондоне до 20-го века. А в 1936 году на прилавках американских магазинов появился корм Kal Kan, который фактически положил начало истории категории промышленных кормов для кошек. Изначально это были консервы, а потом появились и сухие корма. Впоследствии этот корм был переименован в Whiskas.

Ранее Фокус писал о том, какие породы котов самые миниатюрные. Среди них — Сингапурская кошка. Коты этой породы в два раза меньше обычной средней кошки. Их размер – от 23 до 30,5 см. Они обладают миниатюрными телами, а их максимальный вес обычно не превышает 2 кг.