Вечные котята. 5 самых маленьких пород кошек

Даже став взрослыми, представители этих пород сохраняют повадки котят.

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Котята традиционно вызывают умиление и улыбку у миллионов людей, поэтому неудивительно, что многие владельцы мечтают о том, чтобы их питомец с игривым характером, большими глазами и другими "детскими" повадками оставался таким же милым как можно дольше. Наверное, именно поэтому маленькие породы кошек, которые даже после взросления не теряют своей милоты, так популярны среди котолюбов. Портал Purina назвал пять самых маленьких пород кошек, и, возможно, кому-то эта подборка поможет определиться с выбором домашнего питомца.

Сингапурская кошка

Сингапурская кошка в два раза меньше обычной средней кошки. Их размер – от 23 до 30,5 см. Они обладают миниатюрными телами, а их максимальный вес обычно не превышает 2 кг. Они долгое время остаются игривыми, а внешность котенка подкупает любого, кто их видит. Однако не стоит недооценивать эту породу. Сингапуры очень проворны и отлично лазают. Они – идеальные компаньоны, которые обожают колени своего хозяина.

Манчкин

Названный в честь волшебного народа из "Волшебника страны Оз", манчкин, возможно, является одной из самых известных пород маленьких кошек. Их крошечный размер обусловлен генной мутацией, которая означает, что у них маленькие коренастые ноги, которые намного короче, чем обычно. При этом их тела не сильно меньше, чем у средних кошек, однако низкие плечи способствуют их умилительной походке. Самый низкий манчкин имел всего 12,7 см от лапы до плеча.

Манчкины не могут похвастаться прыгучестью, однако они очень быстрые и активные, поэтому ведут себя, как котята. Скучно с ними точно не будет.

Американский керл

Из-за обширного генофонда американский керл бывает разных размеров, однако подавляющее большинство представителей этой породы как правило миниатюрны. Их самая известная особенность — уши, загнутые назад к основанию черепа, отсюда и название (керл – завиток). Самое интересное, что котята рождаются с обычными ушами, которые в течении 2-10 дней начинают загибаться назад, образуя завиток. Из-за такой особенности их уши требуют более частой и тщательной чистки.

В остальном эти кошки очень ласковые, игривые и просто идеальны в качестве семейного питомца.

Корниш-рекс

Корниш-рекс — это маленькая кошка, которую чаще всего идентифицируют по ее необычно курчавой шерсти. Они также относятся к гипоаллергенной породе, поскольку не очень сильно линяют. Хотя их тела могут выглядеть гибкими, они, как правило, весят не больше 4 кг и навсегда сохраняют внешность и повадки котенка. Тем, кто решил завести эту породу, стоит помнить, что корниши имеют длинные подвижные пальцы, которые отлично подходят для открывания шкафов и дверей.

Девон-рекс

Британскую породу девон-рекс очень часто путают с корниш-рексами, поскольку обе породы имеют очень похожие генетические данные. Девон-рексы весят в среднем от 2 до 4,5 кг, имеют мягкую шерсть, небольшой рост, большие уши и большие круглые глаза, что придает им почти пикси-подобный вид. В отличие от корнишей, у девонов короткие усы.

Представители этой породы очень человекоориентированные и любят проводить время на плече или на коленях у хозяев. Они не любят одиночества, поэтому если вы проводите много времени вне дома, девон-рексов лучше не заводить.

Напомним, ранее Фокус писал, какие породы кошек самые умные.