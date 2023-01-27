Вічні кошенята. 5 найменших порід кішок

Навіть ставши дорослими, представники цих порід зберігають звички кошенят.

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Кошенята традиційно викликають розчулення й усмішку в мільйонів людей, тому не дивно, що багато власників мріють про те, щоб їхній вихованець із грайливим характером, великими очима й іншими "дитячими" звичками залишався таким же милим якомога довше. Напевно, саме тому маленькі породи кішок, які навіть після дорослішання не втрачають своєї краси, такі популярні серед котолюбів. Портал Purina назвав п'ять найменших порід кішок, і, можливо, комусь ця добірка допоможе визначитися з вибором домашнього вихованця.

Сінгапурська кішка

Сінгапурська кішка вдвічі менша за звичайну середню кішку. Їх розмір — від 23 до 30,5 см. Вони мають мініатюрні тіла, а їхня максимальна вага зазвичай не перевищує 2 кг. Вони довгий час залишаються грайливими, а зовнішність кошеняти підкуповує будь-кого, хто його бачить. Однак не варто недооцінювати цю породу. Сінгапури дуже спритні й добре лазять. Вони — ідеальні компаньйони, які обожнюють коліна свого господаря.

Манчкін

Названий на честь чарівного народу з "Чарівника країни Оз", манчкін, можливо, є однією з найвідоміших порід маленьких кішок. Їхній крихітний розмір обумовлений генною мутацією, яка означає, що в них маленькі кремезні ноги, які набагато коротші, ніж зазвичай. Водночас їхні тіла не набагато менші, ніж у середніх кішок, проте низькі плечі сприяють їхній зворушливій ході. Найнижчий манчкін мав лише 12,7 см від лапи до плеча.

Манчкіни не можуть похвалитися стрибучістю, проте вони дуже швидкі й активні, тому поводяться, як кошенята. Нудно з ними точно не буде.

Американський керл

Через великий генофонд американський керл буває різних розмірів, проте переважна більшість представників цієї породи зазвичай мініатюрні. Їхня найвідоміша особливість — вуха, загнуті назад до основи черепа, звідси й назва (керл — завиток). Найцікавіше, що кошенята народжуються зі звичайними вухами, які протягом 2-10 днів починають загинатися назад, утворюючи завиток. Через таку особливість їхні вуха вимагають більш частої та ретельної чистки.

В іншому ці кішки дуже ласкаві, грайливі та просто ідеальні в ролі сімейних вихованеців.

Корніш-рекс

Корніш-рекс — це маленька кішка, яку найчастіше ідентифікують за її незвичайно кучерявою шерстю. Вони також належать до гіпоалергенної породи, оскільки не дуже сильно линяють. Хоча їхні тіла можуть здаватися гнучкими, вони, як правило, важать не більше 4 кг і назавжди зберігають зовнішність і звички кошеняти. Тим, хто вирішив завести цю породу, варто пам'ятати, що корніши мають довгі рухливі пальці, які відмінно підходять для відкриття шаф і дверей.

Девон-рекс

Британську породу девон-рекс дуже часто плутають із корніш-рексами, оскільки обидві породи мають дуже схожі генетичні дані. Девон-рекси важать у середньому від 2 до 4,5 кг, мають м'яку шерсть, невеликий зріст, великі вуха та великі круглі очі, що надає їм майже піксі-подібного вигляду. На відміну від коріння, у девонів короткі вуса.

Представники цієї породи дуже людиноорієнтовані та люблять проводити час на плечі чи колінах у господарів. Вони не люблять самотності, тому якщо ви проводите багато часу поза домом, девон-рекса краще не заводити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які породи кішок найрозумніші.