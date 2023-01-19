Брати з розуму: вчені визначили найрозумніші породи котів

Деякі кішки мають вищий інтелект, ніж їхні одноплемінники.

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Багато людей помилково вважають, що кішки не мають особливого інтелекту, проте це не відповідає дійсності, що довели британські вчені. Незважаючи на те, що не існує стандартизованого тесту для вимірювання інтелекту в кішок, експерти нещодавно досліджували здатність до адаптації, рівень цікавості й потребу в розумовій стимуляції у різних порід кішок, пише ресурс Еarth.

"З наукової точки зору не існує універсального мірила "розуму" у тварин. Кожен вид еволюціонував, щоб пристосуватися до іншої ніші. Розумові здібності, корисні для одного виду, можуть не сприяти виживанню іншого. Деякі дані вказують на те, що певні породи кішок можуть бути активнішими чи доброзичливішими стосовно людей. Проте кожна кішка унікальна, і всередині цих порід існують значні відмінності. Кожна кішка має унікальну індивідуальність, яка формується як їхньою генетикою, так і історією життя", — зазначила Саманта Вотсон, співробітниця Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA), найбільшої у Великій Британії благодійної організації із захисту тварин.

За словами вчених, все ж таки є деякі породи кішок, у яких вищий рівень інтелекту, ніж у їхніх одноплемінників.

Наприклад, абіссинські кішки, які походять із Південно-Східної Азії, є однією з найрозумніших порід у світі. Вони відрізняються високим рівнем цікавості й незалежності. Абіссинці менш полохливі, ніж інші кішки, відмінно взаємодіють із людьми, а також із собаками й іншими домашніми тваринами на кшталт тхорів і папуг.

[ + – ] Абіссинська кішка Фото: Live Science

Бенгальські кішки — ще одна порода із високим рівнем інтелекту. Вони відмінно орієнтуються в навколишньому середовищі, легко піддаються дресируванню, ладнають із людьми. З огляду на розум кішки варто додати, що їй постійно потрібні нові навантаження, які допоможуть їй розвивати свій інтелект. Якщо не стимулювати їхній розум, бенгальські кішки або впадають у депресію, або ж стають агресивними й деструктивними.

[ + – ] Бенгальська кішка

У трійці лідерів серед найрозумніших порід — бірманські кішки. Інтелект уживається в них із високим рівнем прихильності до людей. На відміну від абіссинців і бенгалів, бірманці більше прагнуть уваги, часто згорнувшись калачиком на колінах людей і намагаючись заснути в ліжках своїх господарів. Кішки цієї породи відомі також тим, що вони дуже балакучі та навіть можуть навчитися грати в такі ігри як апорт.

[ + – ] Бірманська кішка

Якщо говорити про інші розумні породи, то хороші інтелектуальні здібності мають такі породи як корніш-рекс, шотландська висловуха, сінгапурська, сіамська, турецька ангора та японський бобтейл.

Раніше Фокус писав, які породи кішок найкраще підходять для людей похилого віку. Також ми писали про те, як відучити кішок дряпати меблі та гризти кімнатні квіти.