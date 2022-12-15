Подаруйте бабусі друга. Топ 5 кращих порід кішок для людей похилого віку

Тварина допоможе скрасити самотність і стане відданим другом.

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Виходячи на пенсію або залишаючись на самоті, люди у віці часто знаходять віддушину у свійських тварин. Оскільки діти виросли і роз'їхалися, і піклуватися стало особливо нема про кого, кішка чи собака стають об'єктами нереалізованого кохання. Якщо ви хочете порадувати своїх батьків або дідуся з бабусею, можна подарувати їм пухнастого вихованця. Поговоримо про породи кішок, які ідеально підходять для людей похилого віку, на думку засновниці компанії Cat World Джулії Вілсон.

Бірманська кішка

Представники цієї породи важать від 4 до 9 кг, вони спокійні та милі. Бірманські кішки лагідні, ніжні та розумні, в міру грайливі. Вони насолоджуються компанією людей і можуть встановити тісні зв'язки з однією людиною, зокрема. Це чудовий варіант для людини, якій потрібен вдячний та уважний слухач. Добродушна та безстрашна кішка любить спілкування з господарем, звучання його голосу.

[ + – ] Бірманська кішка відрізняється дуже гарною зовнішністю

Регдол

Кішки-регдоли виростають вагою від 4 до 7 кг. Ця порода дуже любить спілкування. Регдоли зустрічатимуть господаря біля дверей, почувши звук його кроків, і слідуватимуть за ним по всьому будинку по п'ятах. Регдоли добре ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами. Вихованець здатний повністю розслабити м'язи, дозволяє гладити і тиснути себе як завгодно. Любить ласки та обійми, швидко пристосовується до будь-якого режиму дня. Регдоли — ідеальні компаньйони: люблять господаря, погано переносять самотність, ображаються на неуважність. Вони чудово підходять для проживання в квартирі через їх тихий і розслаблений характер.

[ + – ] Регдоли зустрічають господаря біля дверей, немов собаки Фото: Petsi.net

Британська короткошерста

Британські короткошерсті коти виростають вагою від 4 до 9 кг. Це доброзичлива, незалежна, спокійна порода кішок, які грайливі в дитинстві, але стають менш активними в міру дорослішання. Британські короткошерсті менш прилипливі, ніж інші породи, і з задоволенням розважаються, коли їм дають спокій: не нудьгують за відсутності господаря, хоча сильно прив'язуються до нього. Добре уживаються з іншими тваринами та дітьми.

[ + – ] Британська короткошерста кішка добре уживається з людиною Фото: Google Sites

Російська блакитна

Це порода, представники якої зростають до 4-5 кг. Російські блакитні – милі, тихі та люблячі. Вони можуть бути дещо стримані з незнайомцями, але люблять людей, з якими вони знайомі. Кішки цієї породи дуже прив'язані до своєї сім'ї та свого господаря, проте не надто сумують на самоті, тому підійдуть працюючому пенсіонеру. Добре уживається з будь-якою кількістю людей, веде спокійний спосіб життя, але спритно полює на мишей. Живе до 20 років.

[ + – ] Російська блакитна має плюшеву вовну та милий характер Фото: Petsi.net

Перська кішка

Перські кішки досягають ваги 4-6 кг і відрізняються спокійним і ніжним характером. Вони дуже прив'язуються до господаря та уникають неприємностей. Незважаючи на те, що перси тихі та спокійні, у них є і грайлива сторона, і вони завжди зацікавлені в грі, але чекатимуть, доки їх не попросять. Відмінні риси "персів" — любов до комфорту, низький рівень рухливості, інтелігентність.

[ + – ] Перська кішка інтелігентна та любить комфорт Фото: Petstory

Додамо, що найчастіше не лише породисті, а й звичайні прості кішки, підібрані біля під'їзду або "усиновлені" з притулку, можуть стати дуже відданими друзями, тому головне – безумовна любов людини до тварини, на яку остання обов'язково відповість взаємністю.

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