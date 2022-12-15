Подарите бабушке друга. Топ-5 лучших пород кошек для пожилых людей

Животное поможет скрасить одиночество и станет преданным другом.

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Уходя на пенсию или оставаясь в одиночестве, люди в возрасте часто находят отдушину в домашних животных. Поскольку дети выросли и разъехались, и заботиться стало особо не о ком, кошка или собака становятся объектами нереализованной любви. Если вы хотите порадовать своих родителей или дедушку с бабушкой, можно подарить им пушистого питомца. Поговорим о породах кошек, которые идеально подходят для пожилых людей, по мнению основательницы компании Cat World Джулии Уилсон.

Бирманская кошка

Представители этой породы весят от 4 до 9 кг, они спокойны и милы. Бирманские кошки ласковые, нежные и умные, в меру игривые. Они наслаждаются компанией людей и могут установить тесные связи с одним человеком в частности. Это отличный вариант для человека, которому нужен благодарный и внимательный слушатель. Добродушная и бесстрашная кошка любит общение с хозяином, звучание его голоса.

[ + – ] Бирманская кошка отличается очень красивой внешностью

Рэгдолл

Кошки-рэгдоллы вырастают весом от 4 до 7 кг. Эта порода очень любит общение. Рэгдоллы будут встречать хозяина у двери, заслышав звук его шагов, и следовать за ним по всему дому по пятам. Рэгдоллы хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Питомец способен полностью расслабить мышцы, позволяет гладить и тискать себя как угодно. Обожает ласки и объятия, быстро приспосабливается к любому режиму дня. Рэгдоллы – идеальные компаньоны: любят хозяина, плохо переносят одиночество, обижаются на невнимание. Они прекрасно подходят для проживания в квартире из-за их тихого и расслабленного характера.

[ + – ] Рэгдоллы встречают хозяина у дверей, словно собаки Фото: Petsi.net

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные кошки вырастают весом от 4 до 9 кг. Это дружелюбная, независимая, спокойная порода кошек, которые игривы в детстве, но становятся менее активными по мере взросления. Британские короткошерстные менее прилипчивы, чем другие породы, и с удовольствием развлекаются, когда их оставляют в покое: не скучают в отсутствие хозяина, хотя сильно привязываются к нему. Хорошо уживаются с другими животными и детьми.

[ + – ] Британская короткошерстная кошка хорошо уживается с человеком Фото: Google Sites

Русская голубая

Это порода, представители которой вырастают до 4-5 кг. Русские голубые – милые, тихие и любящие. Они могут быть несколько сдержанными с незнакомцами, но любят людей, с которыми они знакомы. Кошки этой породой очень привязаны к своей семье и своему хозяину, однако не особо скучают в одиночестве, потому подойдут работающему пенсионеру. Хорошо уживается с любым количеством людей, ведет спокойный образ жизни, но ловко охотится на мышей. Живет до 20 лет.

[ + – ] Русская голубая имеет плюшевую шерсть и милый характер Фото: Petsi.net

Персидская кошка

Персидские кошки достигают веса в 4-6 кг и отличаются спокойным и нежным характером. Они очень привязываются к хозяину и избегают неприятностей. Несмотря на то, что персы тихие и спокойные, у них есть и игривая сторона, и они всегда заинтересованы в игре, но будут ждать, пока их не спросят. Отличительные черты "персов" – любовь к комфорту, невысокий уровень подвижности, интеллигентность.

[ + – ] Персидская кошка интеллигентна и любит комфорт Фото: Petstory

Добавим, что зачастую не только породистые, но и обычные простые кошки, подобранные у подъезда или "усыновленные" из приюта, могут стать очень преданными друзьями, поэтому главное – езусловная любовь человека к животному, на которое последнее обязательно ответит взаимностью.

Напомним, как отучить кошку царапать мебель и грызть комнатные цветы.