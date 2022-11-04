Как отучить кошку есть комнатные растения: проверенные методы

Кошки по своей природе охотники, которые любят мясо, однако растительная пища для них не менее важна. За неимением необходимых вариантов они присматриваются к комнатным цветам.

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Многие любители кошек, которые до появления животных в доме увлекались комнатными цветами, сталкиваются с проблемой сосуществования растений и животных, поскольку последние очень часто проявляют интерес к зеленым "соседям". Питомцы не только роются в вазонах или сталкивают их с подоконников и подставок, но и с удовольствием жуют цветы, нанося им непоправимый вред и существенно портя их внешний вид. Кроме того, некоторые цветы могут быть очень опасными для здоровья и даже жизни пушистых товарищей. Фокус собрал советы, как минимизировать интерес кошек к комнатным цветам, чтобы сохранить и растения, и кошек, и нервы.

Почему кошки едят комнатные цветы?

Предки кошки – хищники, которые, кроме мяса, ели и растительную пищу. Есть несколько основных причин, почему животные едят комнатные растения.

Нехватка витаминов . Имея ограниченный доступ к травке за окном животное пытается компенсировать их дефицит комнатными растениями.

. Имея ограниченный доступ к травке за окном животное пытается компенсировать их дефицит комнатными растениями. Стимулирование работы желудочно-кишечного тракта . Поев тяжелой пищи (например, сырое мясо), кошка чувствует тяжесть в желудке и дискомфорт. Поскольку некоторые растения вызывают рвотный рефлекс, животное ищет их, чтобы избавиться от "лишней" еды.

. Поев тяжелой пищи (например, сырое мясо), кошка чувствует тяжесть в желудке и дискомфорт. Поскольку некоторые растения вызывают рвотный рефлекс, животное ищет их, чтобы избавиться от "лишней" еды. Шерсть в желудке. Чтобы вывести ее, кошка, опять же, ищет растения, стимулирующие рвоту.

Чтобы вывести ее, кошка, опять же, ищет растения, стимулирующие рвоту. Игра . Яркая расцветка привлекает кошечек, особенно котят. Играя с листиками лапкой, малыш может случайно или нарочно откусить кусочек растения.

. Яркая расцветка привлекает кошечек, особенно котят. Играя с листиками лапкой, малыш может случайно или нарочно откусить кусочек растения. Охотничий инстинкт. Охотники от природы, кошки удовлетворяют потребность, принимая цветок за дичь. Особенно этим грешат котята.

Охотники от природы, кошки удовлетворяют потребность, принимая цветок за дичь. Особенно этим грешат котята. Глисты . Кошки прекрасно понимают, когда у них завелись непрошенные гости, и ищут растения, чтобы спровоцировать рвотный рефлекс и вывести гельминтов.

. Кошки прекрасно понимают, когда у них завелись непрошенные гости, и ищут растения, чтобы спровоцировать рвотный рефлекс и вывести гельминтов. Стресс, патологии ЦНС. Переезд, смена владельца, появление нового члена семьи, громкие звуки – вот далеко не весь перечень вызывающих стресс причин. Жевание растений успокаивает животных, так как помогает снять напряжение.

Заводя кошку, стоит помнить, что некоторые комнатные растения могут быть для нее очень опасны. Поэтому в борьбе с привычкой грызть все зеленое на подоконниках есть один немаловажный пункт, который мы поставим первым.

[ + – ] Комнатные цветы могут привлекать кошку по целому ряду причин Фото: Getty Images

Уберите из дома ядовитые растения

Среди комнатных цветов есть те, которые, несмотря на свою красоту, очень опасны для кошек. Даже маленькая капля сока способна привести к печальным последствиям. Наиболее опасны филодендрон, каланхоэ, гортензия, бегония, фикус, плющ, герань, сансевиерия, антуриум и алоэ. Находящиеся в составе этих растений элементы могут вызвать ожоги полости рта животного, асфиксию, полиорганную недостаточность, отравление, зуд и прочие серьезные последствия.

[ + – ] Некоторые растения могут быть смертельно опасными для животных Фото: Getty Images

Покупайте кошкам специальную траву

Как мы уже говорили выше, в дикой природе кошки едят траву, чтобы улучшить пищеварение. Чтобы сохранить вазоны и удовлетворить потребности животного, можно купить кошачью траву в ближайшем зоомагазине. Она является отличным источником клетчатки, ниацина и витаминов группы В, и обычно ее можно купить в горшках в ближайшем зоомагазине. Такую траву можно вырастить и самим. В тех же зоомагазинах продаются наборы семян, состоящие из зерен проса, овса, пшеницы и ячменя. Их можно прорастить в почве, чтобы потом кормить кошку, а можно купить специальные фигурки, которые при поливе тоже прорастают.

Кроме травы, для кошки можно высадить салат, петрушку и укроп.

Чего точно не стоит делать, так это рвать траву на улице и приносить ее в дом, предлагая кошке. Такая трава может быть не менее вредной, чем ядовитые комнатные растения. Очень высока вероятность принести на ней и гельминтов.

[ + – ] Кошачья трава поможет переключить внимание животного Фото: Magizoo.ru

Природные репелленты

Если в доме есть растение, которое не является ядовитым, и кошка не желает оставлять его в покое, хороший способ держать животное подальше — посыпать листья перцем чили, но тут главное – не переусердствовать, чтобы не навредить нежным слизистым животного. Слегка посыпьте растение специей, и вскоре вы заметите, что ваша кошка вообще его избегает. Обязательно поливайте растения снизу в течение нескольких недель после применения порошка чили, чтобы специя не смылась. Среди других вариантов – кофейная гуща, перец, цитрусовая эссенция, белый уксус. Некоторые используют даже шарики нафталина, раскладывая их в вазонах, чтобы запах отпугивал кошку, однако если в доме есть маленькие дети, этого лучше не делать, поскольку ребенок может попробовать их на вкус, что очень опасно для него.

Фольга, пищевая пленка и скотч

Растения в горшках можно обернуть фольгой в качестве превентивной меры против поползновений кошки поесть их. Животные ненавидят шелестящее ощущение под ногами и в будущем будут избегать растений. В качестве альтернативы можно использовать пищевую пленку, скотч липкой стороной вверх и другие способы, которые не понравятся животному и со временем отобьют у него желание лезть в горшки с цветами.

[ + – ] Фольга вокруг вазона поубавит желание животного лезть к цветку Фото: podskazok.net

Спрячьте растения повыше

Если животное с упертостью, достойной лучшего применения, продолжает портить цветы, а вы не готовы отказаться от растений, тогда переместите их туда, где кошка их точно не достанет. Переставьте вазоны в те комнаты, куда питомцу путь заказан, а если это не вариант, то подумайте о том, как разместить цветы достаточно высоко, чтобы ваша кошка не могла до них добраться, или даже подвесить их в корзинах к потолку.

Витамины и вода в достаточном количестве

Иногда кошка грызет листья, чтобы утолить жажду, поэтому следите за тем, чтобы у нее всегда была чистая вода, а также купите для нее витаминный комплекс, который удовлетворит базовые потребности кошачьего организма в необходимых витаминах и микроэлементах.

Напомним, как отучить кошку царапать мебель.