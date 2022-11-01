Как отучить кошку царапать мебель: советы специалистов

Есть несколько способов защитить мебель в доме, однако необходимо знать ряд моментов.

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Практически все владельцы кошек и котов сталкивались с тем, что их любимцы точат когти о дорогие диваны, кресла и другую мебель. Плохая новость в том, пишет The Washington Post, что полностью отучить животных от этого не получится, поскольку речь идет о базовой потребности, но способы сохранить ковры и мебель в безопасности все же существуют и широко применяются опытными котолюбами.

Зачем кошки царапают мебель?

Этому естественному явлению есть несколько объяснений. Во-первых, это способ держать когти в идеальной форме и всегда наготове, а также обозначить свою территорию, как с помощью визуальных признаков царапин, так и с помощью феромонов, которые они выделяют через лапы.

Во-вторых, это еще и возможность сделать растяжку, поскольку во время царапания животное как бы разогревает свои мышцы.

[ + – ] Для кошки точить когти – естественная потребность Фото: Getty

"Правильная" когтеточка

Когтеточка является идеальным способом решить проблему с потребностью кошки точить когти. Однако иногда может понадобиться некоторое время прежде, чем животное поймет, для чего нужен этот объект в квартире.

Одним из важнейших факторов, который следует учитывать при покупке когтеточки, является текстура. Некоторым кошкам нравится шероховатое ощущение когтеточки, покрытой ковром, в то время как другие предпочитают картон или сизаль.

Фото: Getty

Также возникает вопрос: какую когтеточку покупать – горизонтальную или вертикальную. Большинство представителей семейства кошачьих любят высокие когтеточки, но некоторые предпочитают поверхность на одном уровне с полом. Приобретая последнюю, стоит убедиться, что она прочная. По словам специалиста по поведению кошек и автор книги "Total Cat Mojo" Джексона Гэлакси, часть привлекательности мебели заключается в том, что она не опрокидывается, когда кошка тянется вниз во время растяжки. Поэтому, чтобы заменить животному диван или кресло, нужно поискать очень устойчивую когтеточку с некоторым весом в основании.

Второе основное условие успеха затеи с когтеточкой – ее правильное расположение.

"Оживленные зоны дома, как правило, являются "областями, где кошки получают наибольшее внимание от своих владельцев, таких как ласки, объятия и игры, поэтому животные хотят пометить эти места как свою территорию", – отмечает Сара Эверетт, клинический доцент Колледжа ветеринарной медицины Университета Джорджии. Она подчеркивает, что "безлюдные" места животное не интересуют, поэтому установка там когтеточки точно не приведет к желаемому результату. Эверетт рекомендует ставить когтеточку рядом с мебелью, которую кошка портит, чтобы она с большей готовностью увидела в ней замену. К ней можно примотать кошачью мяту, чтобы сделать ее еще более привлекательной для питомца.

[ + – ] Приучая кошку к когтеточке, необходимо запастись терпением

Угощение как поощрение

Специалисты советуют обязательно поощрять кошку, если она сама подошла к когтеточке и правильно ее использовала. Животное нужно похвалить, погладить и дать что-нибудь вкусненькое. В следующий раз она с большей готовностью отправиться точить когти в нужное место.

Колпачки для когтей, или что такое "кошачий маникюр"

Некоторые кошки более активны и менее поддаются дрессировке, предпочитая даже самым дорогим когтеточкам мебель. В таком случае эксперты советуют присмотреться к так называемым "мягким лапкам", маленьким колпачкам, которые надеваются на кошачьи когти. Это позволяет кошке нормально царапать, не причиняя столько вреда. Они держатся от месяца до шести недель. В качестве забавного бонуса они бывают разных цветов, поэтому кошка будет выглядеть так, будто у нее яркий маникюр.

Колпачки – самое оптимальное решение, которое не причиняет кошке боль и увечья, в отличие от поистине жестокого решения вопроса. В 1990-ых годах кошкам, которые злостно портили мебель, их хозяева в ветеринарных клиниках удаляли когти. По словам эксперта по поведению животных и автора книги "Мурр: наука, как сделать вашу кошку счастливой" Зази Тодд подчеркивает, что эта процедура – довольно жестокая и после нее животное еще долго испытывает боль.

К сожалению, такая практика существует и сейчас, однако все больше клиник, по крайней мере за рубежом, отказываются от удаления когтей. Например, более десятка городов США, а также Нью-Йорк и Мэриленд ввели запрет на эту процедуру.

Какие существуют способы защитить мебель

Чтобы поначалу уберечь мебель от когтей животного, можно обклеить участки, наиболее привлекательные для животного закрыть двусторонним скотчем, который делает царапанье менее приятным для многих кошек.

Покупая мебель, важно учитывать, какие именно текстуры любит царапать кошка. Если ей нравятся неровные ткани, то лучше выбрать изделия с обивкой из более гладких материалов, таких как бархат или кожа. Новая мебель также дает новую возможность дрессировать кошку.

Зази Тодд поясняет, что новый диван или кресло еще не пахнут хозяевами, поэтому шансы быстрее переориентировать кошку на когтеточку.

Иногда нужно позволить кошке победить

В борьбе против царапания мебели иногда нужно просто сдаться. Так, хозяйка животного по имени Пайк рассказала, что у нее в доме есть одно кресло, которое стало когтеточкой для ее кошки. Подумав, она решила оставить его, позволив животному и дальше царапать его, но таким способом она защитила остальную мебель.

"Когда у нас гости, мы убираем кресло из комнаты, потому что выглядит оно отвратительно. Но все остальное время этот предмет мебели принадлежит кошке. Это стало кошачьей когтеточкой, на которой кто-то может время от времени сидеть", – пояснила Пайн.

[ + – ] Если у кошки есть любимое кресло, которое она постоянно царапает, есть смысл оставить его для нее Фото: Getty Images

Напомним, зачем нужно разговаривать с кошкой.