Зачем нужно разговаривать с кошкой: четыре главные причины

Постоянные разговоры кошки и ее хозяина способствуют укреплению связи между животным и человеком.

Related video

Люди, которые не представляют жизни без кошек, любят с ними разговаривать, и многие "непосвященные" в подобные отношения уверены, что это все глупости, поскольку "животные их не понимают". Однако эксперты утверждают, что разговаривать с домашними питомцами нужно обязательно, и указывают на четыре причины для этого.

Укрепление связи кошки с хозяином

Чем больше человек ласково общается со своей кошкой, тем увереннее животное в том, что его любят и будут защищать от опасностей. В случае угрозы или боли кошка придет именно к "своему" человеку, поскольку даже его голос будет действовать на нее терапевтически и успокаивающе.

Фото: Getty

Понимание "языка" кошки

Во время постоянных бесед с кошкой ее хозяин со временем по тональности безошибочно определит, когда она голодная или когда у нее что-то болит. Предупреждающие признаки болезней могут быть очень тонкими. Иногда, когда кошки болеют, их голоса немного меняются. Разница может быть почти незаметна для нетренированного уха, но владелец заметит, что что-то изменилось, если он привык слышать ее голос каждый день.

Изучение "человеческого" языка

Повторение похожих слов с одними и теми же жестами поможет кошке понимать, что вы ей говорите, и реагировать на сказанное соответствующим образом.

Фото: Getty

Прививка от одиночества.

Человек и животное, общаясь, будут чувствовать себя менее одинокими, независимо от того, произносятся или понимаются настоящие слова. В конце концов, 93% коммуникации происходит посредством тона, позы и языка тела. Это касается как общения между людьми, так и между человеком и животным.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, если в доме есть пушистый питомец, которому хозяин дарит всю свою любовь и разговаривает с ним, человек реже чувствует себя одиноким по сравнению с людьми без домашних животных. Кроме того, PetMD сообщает, что есть исследование, которое предполагает, что "разговор счастливым тоном" с кошкой или собакой способен улучшить настроение человека, даже если оно подавленное по какой-то причине.

Что еще нужно знать о разговоре с кошкой

Разговаривая с кошками в определенное время, можно добиться от животного четкого усвоенного поведения. Например, не стоит отвечать на их мяуканье и мурлыканье посреди ночи, чтобы отбить у них охоту не давать человеку спать. В конце концов они поймут, что их попытки "поговорить по душам" в это время ночи бесполезны.

Очень часто хозяева разговаривают с кошками, повторяя их мяуканье, чтобы таким способом быстрее получить реакцию животного в ответ. По утверждениям специалистов, не имеет особого значения, как человек разговаривает со своей кошкой. К тому же на данный момент исследований психологии кошек еще недостаточно, чтобы принять единственно правильную манеру разговора с животными. В одной научной работе говорилось о том, что более образованные владельцы кошек обычно разговаривают со своими кошками нормальным человеческим голосом. Тем не менее это коррелятивно и не имеет большого значения, пока предмет не будет изучен дальше.

Напомним, какие породы кошек, с точки зрения ветеринара, нежелательно покупать, поскольку у них частые проблемы со здоровьем.