Навіщо треба розмовляти з кішкою: чотири головні причини

Постійні розмови кішки та її господаря сприяють зміцненню зв'язку між твариною та людиною.

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Люди, які не уявляють життя без кішок, люблять з ними розмовляти, і багато "непосвячених" у такі стосунки впевнені, що це все дурниці, оскільки "тварини їх не розуміють". Проте експерти стверджують, що розмовляти з домашніми улюбленцями потрібно обов'язково, і вказують на чотири причини для цього.

Зміцнення зв'язку кішки з господарем

Чим більше людина ласкаво спілкується зі своєю кішкою, тим впевненіша тварина в тому, що її люблять і захищатимуть від небезпек. У разі загрози або болю кішка прийде саме до "своєї" людини, оскільки навіть її голос діятиме на неї терапевтично та заспокійливо.

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Розуміння "мови" кішки

Під час постійних бесід із кішкою її господар згодом за тональністю безпомилково визначить, коли вона голодна чи коли їй щось болить. Запобіжні ознаки хвороб можуть бути дуже тонкими. Іноді, коли кішки хворіють, їхні голоси трохи змінюються. Різниця може бути майже непомітною для нетренованого вуха, але власник помітить, що щось змінилося, якщо він звик чути її голос щодня.

Вивчення "людської" мови

Повторення схожих слів з тими самими жестами допоможе кішці розуміти, що ви їй кажете, і реагувати на сказане відповідно.

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Щеплення від самотності

Людина і тварина, спілкуючись, почуватимуться менш самотніми, незалежно від того, вимовляються чи розуміються справжні слова. Зрештою, 93% комунікації відбувається за допомогою тону, пози та мови тіла. Це стосується як спілкування між людьми, так і між людиною та твариною.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, якщо в будинку є пухнастий вихованець, якому господар дарує всю свою любов і розмовляє з ним, людина рідше почувається самотньою, якщо порівняти з людьми без домашніх тварин. Крім того, PetMD повідомляє, що є дослідження, яке передбачає, що "розмова щасливим тоном" з кішкою або собакою здатна покращити настрій людини, навіть якщо вона пригнічена з якоїсь причини.

Що ще потрібно знати про розмову з кішкою

Розмовляючи з кішками у певний час, можна домогтися від тварини чіткої засвоєної поведінки. Наприклад, не варто відповідати на їхнє нявкання і муркотіння посеред ночі, щоб відбити у них охоту не давати людині спати. Зрештою вони зрозуміють, що їхні спроби "поговорити до душі" в цей час ночі марні.

Дуже часто господарі розмовляють з кішками, повторюючи їх нявкання, щоб у такий спосіб швидше отримати реакцію тварини у відповідь. За твердженнями фахівців, не має особливого значення, як людина розмовляє зі своєю кішкою. До того ж зараз досліджень психології кішок ще недостатньо, щоб прийняти єдино правильну манеру розмови з тваринами. В одній науковій роботі йшлося про те, що обізнаніші власники кішок зазвичай розмовляють зі своїми кішками нормальним людським голосом. Проте це корелятивно і не має великого значення, доки предмет не буде вивчений далі.

Нагадаємо, які породи кішок, з погляду ветеринара, небажано купувати, оскільки мають часті проблеми зі здоров'ям.