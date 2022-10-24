Ветеринар назвав чотири породи кішок, які він ніколи б не купив (відео)

Незважаючи на широку поширеність цих порід, кожна з них має недоліки.

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Ветеринар на ім'я Бен з Великобританії, на TikTok якого підписано майже 130 тисяч осіб, часто ділиться своїми спостереженнями щодо певних порід собак і кішок, з якими йому доводиться мати справу. Він добре знає темперамент кожної з порід, її особливості та камені спотикання. В одному зі своїх останніх відео він розповів про чотири найнебезпечніші та непередбачувані породи кішок, яких, незважаючи на всю їхню популярність серед британців, він особисто б ніколи не купив для себе. Єдина причина, через яку Бен, можливо, взяв б представника однієї з цих порід додому, – пряма небезпека їхнього життя, тобто щоб урятувати їх.

Бенгальська кішка

Бенгальські кішки у особистому рейтингу лікаря – на четвертому місці.

"Це красиві кішки, у них чудова шерсть, і я розумію, чому вони подобаються людям. Але багато людей не знають, що вони є гібридом між типом дикої кішки, званої азіатською леопардовою кішкою, і породою домашніх кішок. Так що вони все ще досить дикі з погляду їхньої поведінки і темпераменту. А у ветеринарів вони мають репутацію досить агресивних. Зазвичай ми боїмося, що з ними справді дуже небезпечно мати справу. Вони дуже розумні, їм потрібно багато активності, і, на жаль, багато будинків їм просто не підходять", – розповів ветеринар.

[ + – ] Бенгальська кішка

Сфінкс

Сфінкс у рейтингу Бена – на третьому місці. За його словами, він нічого не має проти цієї породи, і що вони дуже милі, але він "воліє гладити пухнастих котів".

[ + – ] Сфінкси – милі та добрі тварини. але не всі можуть прийняти те, що вони лисі

Шотландська висловуха кішка

На другому місці – шотландська висловуха кішка. Бен підкреслює, що відмінна риса цієї породи – загнуті вуха – насправді є наслідком захворювання хряща, званого остеохондродисплазією.

"Проблема в тому, що дефектний хрящ присутній у всіх їхніх суглобах. І це означає, що у них зазвичай розвивається хворобливий артрит у молодому віці… Для мене це просто жорстоко і несправедливо, і я ніколи не міг підтримувати їхнє розведення", — пояснив Бен. .

[ + – ] Шотландська висловуха кішка Фото: Zoo-dom.com.ua

Перська кішка

Лідером особистого антирейтингу ветеринара Бена стала перська кішка. Головний чинник – її проблеми із здоров'ям.

"Номер один для мене – це перські кішки, і це через те, наскільки плоскі їхні морди і скільки проблем у них виникає щодо здоров'я та їхнього повсякденного життя". За словами лікаря, хоч деякі заводчики і намагаються розводити персів з менш екстремальними рисами, за його досвідом, вони становлять меншість, і "загалом люди надто миряться з проблемами зі здоров'ям, які мають ці коти".

[ + – ] Перським кішкам через будову морди важко дихати Фото: ЗооБлог

"Я бачив перських кішок, у яких носи були буквально втиснуті в морду, а очі випирали за межі носа. Люди не розуміють, що їм дихати так само важко, як деяким породам собак з плоскою мордою. І загалом з тих самих причин. Ніздрі надто маленькі. Всі кістки в їх носових проходах скупчені разом, і у них часто надто довге м'яке небо в задній частині горла.

Крім того, він зазначив, що їхні слізні протоки зазвичай не працюють належним чином, а форма голови та витріщені очі роблять їх уразливими для проблем із зором та очима загалом. До всього перерахованого варто додати, що перські кішки схильні до серцевих захворювань, полікістозу нирок та стоматологічних захворювань.

"Так що в цілому вони є невеликою катастрофою для здоров'я, і з цієї причини я ніколи не міг їх купити", — підсумував ветеринар.

Нагадаємо, які породи кішок найнебезпечніші, а які – найдорожчі.