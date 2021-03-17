Улюбленець за ціною квартири: 12 найдорожчих порід кішок у світі

Вартість кошенят деяких порід не по кишені навіть представникам середнього класу.

Домашні тварини можуть бути не меншими показниками статусу та багатства, ніж дорогі авто або годинник. Наприклад, вартість деяких порід кішок досягає десятків тисяч доларів і навіть перевищує позначку 100 тисяч. Портал FinancesOnline назвав найдорожчі породи кішок у 2021 році.

12. Мейн-кун — $1 000.

Порода була виведена в Новій Англії та відрізняється навичками полювання на мишей, пристосовуваністю до екстремально холодних погодних умов північного сходу США та великими розмірами. У довжину разом із хвостом ці кішки можуть виростати до 120 сантиметрів і важити до 8-12 кг. Повного розміру ці тварини досягають через 3-5 років. Мейн-куни популярні не тільки завдяки ефектному зовнішньому вигляду (виразні очі, великі вуха, кудлата шерсть), але і славляться своєю доброзичливістю і привітністю. Вони люблять проводити час із господарем, ладнають із собаками і дітьми, однак при цьому зберігають незалежність і самостійність.

[ + – ] Мейн-кун Фото: Открытые источники

11. Британська короткошерста кішка — $800 — $1 000.

Представники цієї породи популярні завдяки тому, що легко пристосовуються, прив'язуються до власників і дуже ласкаві. Вони товариські та легко вживаються з домочадцями та іншими домашніми тваринами. Однак британці не люблять, коли їх носять на руках.

Британські короткошерсті породи походять від домашніх кішок Римської імперії, які відрізнялися своїми мисливськими здібностями і силою. Однак їхні сучасники стали дещо неповороткими.

У порівнянні з американським родичем, британська короткошерста кішка більш округла та пухнаста. Вони бувають різних кольорів і відомі своїми мідними очима, блакитно-сірим хутром і широким обличчям.

[ + – ] Британська короткошерста кішка Фото: Открытые источники

10. Американська жорсткошерстна кішка — $1 200.

Це типова американська порода кішок, що з'явилася внаслідок спонтанної мутації серед фермерських кішок у північній частині штату Нью-Йорк приблизно в 1966 році. Жорстка шерсть цієї кішки відрізняє її від інших. За цими тваринами легко доглядати, і вони стійкі до хвороб, що робить їх фаворитом як серед випадкових любителів кішок, так і серед серйозних заводчиків.

Ця порода грайлива, лагідна та добродушна. Кішки легко пристосовуються до умов. Тварини дуже розумні й люблять возитися з інтерактивними іграшками та головоломками. «Американці» прив'язуються до господарів і всюди ходять за ними. Вони прекрасно уживаються з дітьми та іншими домашніми тваринами.

[ + – ] Американська жорсткошерстна кішка Фото: Открытые источники

9. Американський керл — $1 200.

Ласкава та грайлива порода, яка популярна серед любителів кішок. Її характерні фізичні риси — шовкова пряма шерсть, яка буває як короткою, так і довгою, середній розмір, виразні очі та загорнуті вуха.

Походження цієї породи можна простежити до бездомної чорної кішки з довгою шерстю і кумедними вухами, яку Джо та Грейс Руга ще кошеням поселили в Лейквуді, штат Каліфорнія, у 1981 році. Пара назвала кішку Суламіф, що означало "чорна, але мила".

Кучеряві вуха американського керла були викликані випадковою мутацією. Завдяки цій особливості, порода й отримала свою назву, оскільки curl перекладається з англійської як "завиток".

Цей кіт дуже ласкавий і любить спілкуватися з людьми та іншими кішками. Це інтелігентна порода, яка не надто сильно нявкає. Довгошерсті кішки потребують ретельного догляду.

[ + – ] Американський керл Фото: Zooclub.ru

8. Російська блакитна — $3 000.

Ця тварина із сімейства котячих приваблює своїми блискучими зеленими очима й сріблясто-блакитною шерстю. Крім того, представники породи грайливі та розумні, що робить їх ідеальними вихованцями для будь-якого будинку. Російська блакитна вірна своїм господарям і швидко підлаштовується під їхній настрій. Їм подобається спілкуватися зі своїми господарями, але з незнайомцями вони трохи соромляться.

Порода відома як "кіт-архангел", оскільки його походження можна простежити до міста Архангела в Росії. Він був представлений решті світу в 1875 році в Англії. Як уже згадувалося вище, російські блакитні кішки замкнуті з незнайомцями. Незважаючи на цю дійсно холодну особистість, вони часто виглядають задоволеними та щасливими, тому що форма їхнього рота нагадує невелику посмішку.

[ + – ] Російська блакитна Фото: Кэт Молли

7. Скоттіш-фолд — $3 000.

Порода скоттіш-фолд (друга назва "шотландська висловуха") була виведена на фермі в районі Тейсайд у Шотландії в 1961 році пастухом Вільямом Россом. Представники цієї породи відрізняються гнучкими вухами, які нахилені вперед та опущені вниз, що надає котячій мордочці вид плюшевого ведмедя або сови. Такі вуха, до речі, є результатом домінанатного гена, що впливає на хрящі всього тіла кішки. Ця особливість зробила скоттіш-фолдів дуже популярними серед любителів кішок.

Шотландські висловухі зазвичай виглядають сумно, але насправді ці тварини дуже енергійні, люблять спілкування та увагу. Однак у цієї породи можуть бути проблеми зі здоров'ям через дегенеративні зміни тканин суглобів. На це впливає той же ген, який "робить" породі вуха.

6. Сфінкс — $3 000.

Ця порода привертає увагу своїм "інопланетним" видом. Через відсутність шерсті сфінкси виглядають дійсно незвично. Вперше порода з'явилася в Торонто (Канада), де домашня кішка народила абсолютно лисе кошеня в 1966 році. Цей малюк із рецесивним геном і кілька інших природно лисих котів і кішок були виявлені в усьому світі. Вони й склали фонд для розвитку породи, на створення та закріплення якої пішло майже 30 років.

Сьогодні сфінкс — це стійка до хвороб або генетичних проблем порода. Її представники відрізняються лояльністю, грайливістю та любов'ю до господаря. Сфінкси також обожнюють комунікувати з іншими породами кішок і собак.

Що стосується догляду, то сфінксів потрібно часто купати, оскільки вони накопичують на шкірі жир для тіла. Крім того, їм некомфортно на вулиці: через відсутність шерсті вони мерзнуть. Тому для виходу на вулицю краще подбати про одяг для них.

[ + – ] Сфінкси — це міцна та стійка до захворювань порода Фото: Vetonline.pro

5. Пітерболд — $5 000

Пітерболд зовні нагадує сфінкса, однак відмінності все ж є. Шерсть у цих кішок все ж таки присутня і нагадує або оксамитовий персик, або чоловічу щетину.

Вперше про породу згадується в документах 1988 року, коли в Росії знайшли кішку з незвичайною шерстю. Перший пітерболд був отриманий від в'язки російського донського кота й орієнтальної короткошерстої кішки. Як й в донської кішки, у пітерболда є домінантний ген, який робить його лисим.

Ці кішки — чудові домашні тварини і відомі своєю м'язистою статурою. Вони розумні та ласкаві. Однак їхня шкіра дуже чутлива, тому дітям потрібно поводитися з нею обережно. Крім того, ця порода схильна до сонячних опіків і, отже, тварина не може проводити довгий час на відкритому повітрі.

[ + – ] Пітерболд зовні схожий на сфінкса

4. Персидська кішка — $5 500.

Згідно з історичними документами, порода, походження якої приписують Персії 19 століття (сучасний Іран), насправді існувала за сотні років до нашої ери.

Кішки цієї породи славляться своїми величезними виразними очима, а також розкішною довгою шерстю, яка може бути не тільки білого, але й інших забарвлень. Вони володіють ніжним і милим характером, дуже грайливі та легко адаптуються в будинку, люблять своїх господарів.

Однак перси потребують ретельного догляду за шерстю, яка може сплутуватися та збиватися в грудки.

[ + – ] Перські кішки можуть весь день провести з господарем на дивані Фото: Открытые источники

3. Бенгальська кішка — $25 000

Бенгальські кішки мають дикий та екзотичний вигляд, але є ідеальними домашніми тваринами. Ця порода відома своєю плямистою шерстю і м'язистою статурою. Бенгальська кішка приручена, але її походження можна простежити до 1970-х років, коли дикий азіатський леопардовий кіт був пов'язаний з домашніми короткошерстими. Засновницею породи стала американська біологиня Джейн Міл, яка хотіла, щоб люди могли завести вдома ласкаву та ручну тварину, що нагадує дикого жителя джунглів, припинивши винищувати лісового хижака в його природному середовищі існування.

З нього вийде кумедний вихованець, оскільки він активний та розумний, швидко вчиться і дуже відданий. Агресивності в чистокровних представників породи немає, оскільки це було припинено ще на етапі формування. Але бенгалів буває складно тримати вдома, оскільки вони допитливі та задовольняють свою цікавість, стрибаючи в акваріуми, граючи з перемикачами, звішуючись на люстрах тощо.

Через своє дике походження бенгальська кішка набагато більша за розміром, ніж звичайна домашня кішка. За характером представники ласкаві, доброзичливі до дітей і собак та дуже товариські. До того ж вони енергійні та надзвичайно грайливі.

[ + – ] Серед бенгальських котів практично немає агресивних особин

2. Саванна — $50 000

Перша саванна, гібрид африканського сервала та домашнього перського кота, була виведена в 1986 році американською заводчицею Джуді Френк. Бажаючи вивести породу, в якій би поєднувалася грація дикої тварини і прихильність домашньої, вона попросила у своєї знайомої Сʼюзі Вуд самця африканського сервала, щоб спробувати пов'язати його із сіамської кішкою. 7 квітня 1986 року на світ з'явилися перші представники породи саванна — два довгоногих плямистих кошеня. Самку заводчиця подарувала господині сервала, і через три роки, після в'язки з ангорських котом, вона народила плямистих кошенят, які стали еталоном породи.

Порода дуже швидко стала популярною та була схвалена асоціаціями заводчиків в середині 1990-х років.

Ці кішки — великі. Вага самок стартує від 7 кг, а вага самців може досягати 15 кг. Вони надзвичайно лояльні. Саванни відкриті для спілкування з іншими тваринами і незнайомцями, якщо навчені в ранньому віці. Представники цієї породи, які не звикли до незнайомців, починають гарчати і шипіти. Саванни сильні та рухливі, легко застрибують на високі шафи, холодильники і дверні прорізи. Крім того, вони розумні, цікаві, грайливі й активні і мають потребу у великій кількості вправ.

[ + – ] Доросла саванна може важити від 7 до 15 кг. Фото: ЗОО-портал ЭКЗОТИКА

1. Ашера — $125 000

Рекордсменом за вартістю і найбільш неоднозначною породою є ашери. Їх поява датована 2007 роком. Біотехнологічна компанія Lifestyle Pets заявила про те, що виведена абсолютно нова порода кішок. Зовні вони — екзотичні сервали, але за характером — ласкавий та відданий домашній вихованець. Назву порода отримала на честь давньосемістської богині, яка вважалася матір'ю всього живого.

Однак дуже скоро навколо ашерів вибухнув скандал. Фелінологи з'ясували, що ця порода — не що інше як кішки саванни типу F1. Однак, незважаючи на це, товстосуми готові витрачати шалені гроші на їхню покупку. Спочатку за кошенят просили ціну $27 000, оскільки в компанії народжувалися тільки п'ять приплодів цієї породи. За останнє десятиліття ціна на них істотно піднялася.

Ашера є гібридом африканського сервала, азіатського бенгала та звичайної домашньої кішки. У неї витягнуте, струнке, мускулисте тіло, довгі міцні лапи і гнучкий тонкий хвіст. Головним надбанням ашера є її розкішна шерсть, що нагадує шкуру леопарда або снігового барса.

Ці великі кішки дуже люблять бігати і стрибати, причому в стрибку можуть пролетіти кілька метрів, а тому ніяк не пристосовані для життя в квартирах. Їх місце — у заміських будинках із великим простором. А якщо там є ще й басейн, щастя ашера не матиме меж.

Детальної інформації про характер цієї породи трохи, оскільки люди, які віддали за кошеня суму, рівну вартості хорошої квартири в Києві, будуть поширювати про проблеми в поведінці. Однак відомо, що ашери агресивно реагують на незнайомих людей і не підпускають їх до себе.

[ + – ] Ашера виявилася генетичним родичем саванни Фото: Открытые источники

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