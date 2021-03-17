Любимец по цене квартиры: 12 самых дорогих пород кошек в мире

Стоимость котят некоторых пород не по карману даже представителям среднего класса.

Домашние животные могут быть не меньшими показателями статуса и богатства, чем дорогие авто или часы. Например, стоимость некоторых пород кошек достигает десятков тысяч долларов и даже превышает отметку в 100 тысяч. Портал FinancesOnline назвал самые дорогие породы кошек в 2021 году.

12. Мейн-кун – $1000

Порода была выведена в Новой Англии и отличается навыками охоты на мышей, приспособляемостью к экстремально холодным погодным условиям северо-востока США и крупными размерами. В длину вместе с хвостом эти кошки могут вырастать до 120 сантиметров и весить до 8-12 кг. Полного размера эти животные достигают через 3-5 лет. Мейн-куны популярны не только благодаря эффектному внешнему виду (выразительные глаза, большие уши, лохматая шерсть), но и славятся своей доброжелательностью и приветливостью. Они любят проводить время с хозяином, ладят с собаками и детьми, однако при этом сохраняют независимость и самостоятельность.

[ + – ] Мейн-кун Фото: Открытые источники

11. Британская короткошерстная кошка – $800 – $1000

Представители этой породы популярны благодаря тем, что легко приспосабливаются, привязываются к владельцам и очень ласковые. Они общительные и легко уживаются с домочадцами и другими домашними животными. Однако британцы не любят, когда их носят на руках.

Британские короткошерстные породы произошли от домашних кошек Римской империи, которые отличались своими охотничьими способностями и силой. Однако их современники стали несколько неповоротливыми.

По сравнению с американским сородичем, британская короткошерстная кошка более округлая и пушистая. Они бывают разных цветов и известны своими медными глазами, голубовато-серым мехом и широким лицом.

[ + – ] Британская короткошерстная кошка Фото: Открытые источники

10. Американская жесткошерстная кошка – $1200

Это типичная американская порода кошек, появившаяся в результате спонтанной мутации среди фермерских кошек в северной части штата Нью-Йорк примерно в 1966 году. Жесткая шерсть этой кошки отличает ее от других. За этим животным легко ухаживать, и оно устойчиво к болезням, что делает его фаворитом как среди случайных любителей кошек, так и среди серьезных заводчиков.

Эта порода игривая, ласковая и добродушная. Кошки легко приспосабливаются к условиям. Животные очень умны и любят возиться с интерактивными игрушками и головоломками. «Американцы» привязываются к хозяевам и везде следуют по пятам за ними. Они прекрасно уживается с детьми и другими домашними животными.

[ + – ] Американская жесткошерстная кошка Фото: Открытые источники

9. Американский керл – $1200

Ласковая и игривая порода, которая популярна среди любителей кошек. Ее отличительные физические черты – шелковая прямая шерсть, которая бывает как короткой, так и длинной, средний размер, выразительные глаза и завернутые уши.

Происхождение этой породы можно проследить до бездомной черной кошки с длинной шерстью и забавными ушами, которую Джо и Грейс Руга еще котенком приютили в Лейквуде, штат Калифорния, в 1981 году. Пара назвала кошку Суламифь, что означало "черная, но милая".

Кудрявые уши американского керла были вызваны случайной мутацией. Благодаря этой особенности, порода и получила свое название, поскольку curl переводится с английского как "завиток".

Этот кот очень ласковый и любит общаться с людьми и другими кошками. Это не сильно мяукающая, но интеллигентная порода. Длинношерстные кошки нуждаются в тщательном уходе.

[ + – ] Американский керл Фото: Zooclub.ru

8. Русская голубая – $3000

Это животное из семейства кошачьих привлекает своими блестящими зелеными глазами и серебристо-голубой шерстью. Кроме того, представители породы игривы и умны, что делает их идеальными питомцем для любого дома. Русская голубая верна своим хозяевам и быстро подстраивается под их настроение. Им нравится общаться со своими хозяевами, но с незнакомцами они немного стесняются.

Порода известна как "кот-архангел", поскольку его происхождение можно проследить до города Архангела в России. Он был представлен остальному миру в 1875 году в Англии. Как уже упоминалось выше, русские голубые кошки замкнуты с незнакомцами. Несмотря на эту явно холодную личность, они часто выглядят довольными и счастливыми, потому что форма их рта напоминает небольшую улыбку.

[ + – ] Русская голубая Фото: Кэт Молли

7. Скоттиш-фолд – $3000

Порода скоттиш-фолд (второе название "шотландская вислоухая") была выведена на ферме в районе Тейсайд в Шотландии в 1961 году пастухом Уильямом Россом. Представители этой породы отличаются гибкими ушами, которые наклонены вперед и опущены вниз, что придает кошачьей мордочке вид плюшевого медведя или совы. Такие уши, кстати, являются результатом доминирующего гена, влияющего на хрящи всего тела кошки. Эта особенность сделала скоттиш-фолдов очень популярными среди любителей кошек.

Шотландские вислоухие обычно выглядят грустно, но на самом деле эти животные очень энергичны, любят, общение и внимание. Однако у этой породы могут быть проблемы со здоровьем из-за дегенеративных изменения тканей суставов. На это влияет тот же ген, который "делает" породе уши.

6. Сфинкс – $3000

Эта порода привлекает внимание своим "инопланетным" видом. Из-за отсутствия шерсти сфинксы выглядят действительно необычно. Впервые порода появилась в Торонто (Канада), где домашняя кошка родила абсолютно лысого котенка в 1966 году. Этот малыш с рецессивным геном и несколько других естественно лысых котов и кошек были обнаружены во всем мире. Они и составили фонд для развития породы, на создание и закрепление которой ушло около 30 лет.

Сегодня сфинкс – это устойчивая к болезням или генетическим проблемам порода. Ее представители отличаются лояльностью, игривостью и любовью к хозяину. Сфинксы также обожают коммуницировать с другими породами кошек и собак.

Что касается ухода, то сфинксов нужно часто купать, поскольку они накапливают на коже жир для тела. Кроме того, им некомфортно на улице: из-за отсутствия шерсти они мерзнут Поэтому для выхода на улицу лучше позаботиться об одежде для них.

[ + – ] Сфинксы – это крепкая и устойчивая к заболеваниям порода Фото: Vetonline.pro

5. Петерболд – $5000

Петерболд внешне напоминает сфинкса, однако различия все же есть. Шерсть у этих кошек все же присутствует и напоминает либо бархатистый персик, либо мужскую щетину.

Впервые о породе упоминается в документах 1988 года, когда в России обнаружили кошку с необычной шерстью. Первый петерболд был получен от вязки русского донского кота и ориентальной короткошерстной кошки. Как и у донской кошки, у петерболда есть доминантный ген, который делает его лысым.

Эти кошки – восхитительные домашние животные и известны своим мускулистым телосложением. Они умные и ласковые. Однако их кожа очень чувствительна, поэтому детям нужно обращаться с ней осторожно. Кроме того, эта порода подвержена солнечным ожогам и, следовательно, животное не может проводить долгое время на открытом воздухе.

[ + – ] Петерболд внешне похож на сфинкса

4. Персидская кошка – $5500

Согласно историческим документам, порода, происхождение которой приписывают к Персии 19 века (современный Иран), на самом деле существовала за сотни лет до нашей эры.

Кошки этой породы славятся своими огромными выразительными глазами, а также роскошной длинной шерстью, которая может быть не только белого, но и других окрасов. Они обладают нежным и милым характером, очень игривы и легко адаптируются в доме, любят своих хозяев.

Однако персы нуждается в тщательном уходе за шерстью, которая может спутываться и сбиваться в комки.

[ + – ] Персидские кошки могут весь день провести с хозяином на диване Фото: Открытые источники

3. Бенгальская кошка – $25 000

Бенгальские кошки имеют дикий и экзотический вид, но являются идеальными домашними животными. Эта порода известна своей пятнистой шерстью и мускулистым телосложением. Бенгальская кошка приручена, но ее происхождение можно проследить до 1970-х годов, когда дикий азиатский леопардовый кот был повязан с домашними короткошерстными. Основательницей породы стала американский биолог Джейн Мил, которая хотела, чтобы люди могли завести дома ласковое и ручное животное, напоминающее дикого жителя джунглей, перестав истреблять лесного хищника в его естественной среде обитания.

Из него получится забавный питомец, поскольку он активен и умен, быстро учится и очень предан. Агрессивности у чистокровных представителей породы нет, поскольку это было пресечено еще на этапе формирования. Но бенгалов бывает сложно держать дома, поскольку они любознательны и удовлетворяют свое любопытство, прыгая в аквариумы, играя с переключателями, свешиваясь на люстрах и тому подобное.

Из-за своего дикого происхождения бенгальская кошка намного больше по размеру, чем обычная домашняя кошка. По характеру представители ласковы, дружелюбны к детям и собакам и очень общительны. К тому же они энергичны и необычайно игривы.

[ + – ] Среди бенгальских кошек практически нет агрессивных особей

2. Саванна – $50 000

Первая саванна, гибрид африканского сервала и домашнего персидского кота, была выведена в 1986 году американской заводчицей Джуди Фрэнк. Желая вывести породу, в которой бы сочеталась грация дикого животного и привязанность домашнего, она попросила у своей знакомой Сьюзи Вуд самца африканского сервала, чтобы попробовать повязать его с сиамской кошкой. 7 апреля 1986 года на свет появились первые представители породы саванна – два длинноногих пятнистых котенка. Самку заводчица подарила хозяйке сервала, и через три года, после вязки с ангорским котом, она родила пятнистых котят, ставших эталоном породы.

Порода очень быстро стала популярной и была принята ассоциациями заводчиков в середине 1990-х годов.

Эти кошки – крупные. Вес самок стартует от 7 кг, а вес самцов может достигать 15 кг. Они чрезвычайно лояльны. Саванны открыты для общения с другими домашними животными и незнакомцами, если обучены в раннем возрасте. Не привыкшие к незнакомцам представители этой породы начинают рычать и шипеть. Саванны сильные и подвижные, легко запрыгивают на высокие шкафы, холодильники и дверные проемы. Кроме того, они умны, любопытны, игривы и активны и нуждаются в большом количестве упражнений.

[ + – ] Взрослая саванна может весить от 7 до 15 кг. Фото: ЗОО-портал ЭКЗОТИКА

1. Ашера – $125 000

Рекордсменом по стоимости и самой неоднозначной породой являются ашеры. Их появление датировано 2007 годом. Биотехнологическая компания Lifestyle Pets заявила о том, что выведена абсолютно новая порода кошек. Внешне они – экзотические сервалы, но по характеру – ласковый и преданный домашний питомец. Название порода получила в честь древнесемитской богини, считавшейся матерью всего живого.

Однако очень скоро вокруг ашеров разразился скандал. Фелинологи выяснили, что эта порода –– не что иное как кошки саванны типа F1. Однако, несмотря на это, толстосумы готовы тратить баснословные деньги на их покупку. Первоначально за котят запросили цену в $27 000, поскольку в компании рождались только пять пометов этой породы. За последнее десятилетие цена на них существенно поднялась.

Ашера является гибридом африканского сервала, азиатского бенгала и обычной домашней кошки. У нее вытянутое, стройное, мускулистое тело, длинные крепкие лапы и гибкий тонкий хвост. Главным достоянием ашеры является ее роскошная шерсть, напоминающая шкуру леопарда или снежного барса.

Эти крупные кошки очень любят бегать и прыгать, причем в прыжке могут пролететь несколько метров, а потому никак не приспособлены для жизни в квартирах. Их место – в загородных домах с большим пространством. А если там есть еще и бассейн, счастью ашеры не будет предела.

Детальной информации о характере этой породы немного, поскольку люди, отдавшие за котенка сумму, равную стоимости хорошей квартиры в Киеве, будут распространяться о проблемах в поведении. Однако известно, что ашеры агрессивно реагируют на незнакомых людей и не подпускают их к себе.

[ + – ] Ашера оказалась генетическим родственником саванны Фото: Открытые источники

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