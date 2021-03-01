В США определили самое красивое домашнее животное при помощи математики

В ходе исследований были измерены параметры кошек, собак, хорьков, кроликов и хомяков.

Сотрудники американского сайта MoneyBeach, специализирующегося на страховании домашних животных, с помощью математического уравнения, известного как "золотое сечение", определили самое красивое и пропорциональное существо/

Взяв за основу уравнение, которое в своих работах широко использовали Микеланджело и Дали, они исследовали ключевые точки на морде животных, такие как уши, глаза, язык и ноздри, проанализировали их и сопоставили, согласно математике.

В итоге получилось, что самыми красивыми и пропорциональными являются коты и кошки, соблюдение "золотого сечения" у которых – 46,51%. На втором месте оказался хорек (46,20%), на третьем – кролик (40,30%), на четвертом – хомяк (31,46%), а замыкает пятерку собака с показателем 29,64%.

[ + – ] Коты оказались лидерами рейтинга с точки зрения соответствия пропорций математическим стандартам Фото: Getty Images

Однако, отмечают на сайте, несмотря на первенство котов в плане идеальных пропорций, собаки по-прежнему остаются самыми популярными домашними животными. Поэтому было проанализировано 100 наиболее распространенных пород на предмет соответствия !золотому сечению!. Оказалось, что наиболее правильные параметры имеют далматинцы (67,03%). В пятерке лидеров также оказались ирландский водяной спаниель (66,26%) и жесткошерстный фокс-терьер (65,53%), лабрадор (64,67%) и бассет-хаунд (64,43%).

[ + – ] Далматинцы больше всего соответствуют "золотому сечению" Фото: Getty Images

Ранее ученые пришли к выводу, что кошки менее склонны к социальным отношениям, в отличие от собак.

Коронавирус, бушующий во всем мире, не обошел и животных. Так, Южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что домашние питомцы, контактировавшие с носителями COVID-19, или животные проявляющие симптомы заболевания, должны быть проверены на наличие его возбудителя и помещены в карантин.