Кошки менее склоны к социальным отношениям, чем собаки, - ученые

Исследователи выяснили, что из-за более позднего одомашнивания и предков, которые были в основном одинокими охотниками, кошкам труднее понимать социальные взаимоотношения, чем собакам.

В обществе существует стереотип о том, что собаки более преданы своему хозяину, чем кошки, отличающиеся холодным равнодушием. Но если об этом спросить самих владельцев, то они явно готовы поспорить, пишет The Conversation.

Исследования когнитивных способностей кошек показывают, что они формируют эмоциональную связь со своими владельцами. Коты испытывают тревогу разлуки, более реагируют на голоса хозяев, чем на голоса незнакомцев, а также ищут утешения и защиту при разных негативных ситуациях.

Тем не менее новое исследование, проведенное учеными в Японии, показывает, что не все так просто. Адаптировав метод, ранее применявшийся для изучения собак, эксперты обнаружили, что коты в отличие от собак, не избегают незнакомцев, которые отказываются помогать их владельцам.

В ходе эксперимента кошка наблюдала, как ее хозяин пытается открыть коробку, чтобы из нее что-то достать. По обе стороны от владельца сидели двое незнакомцев, к одному из которых хозяин обратился с просьбой о помощи. В испытаниях с "помощниками" незнакомец помогал владельцу открыть коробку, а в случае с "не помощниками" — отказывался. Тем временем другой незнакомец пассивно сидел и ничего не делал.

Затем оба незнакомца предложили кошке угощение, и ученые наблюдали, к кому из них она подойдет первой. Если она примет угощение от "помощника", это будет указывать на позитивный уклон, демонстрирующий, что полезное взаимодействие заставило кошку испытать тепло по отношению к незнакомцу. А если она не захочет принимать пищу от "не помощника" это укажет на негативный уклон, означающий, что животное испытывает недоверие.

Когда этот метод использовали для тестирования собак, они показали явный негативный уклон. Собаки предпочитали не брать еду у незнакомца, который отказывал в помощи их хозяину. А вот кошки в новом исследовании были совершено безразличны. Они не отдавали предпочтения полезному человеку и не избегали бесполезного. Очевидно, что для кошек еда есть еда.

Кошки большие эгоисты?

Фото: andréabianchi/ flickr

Заманчивым выводом было бы то, что кошки эгоистичны и им все равно как обращаются с их владельцами. Хотя это может соответствовать нашим предубеждениям о кошках, однако это пример антропоморфной предвзятости.

Она включает в себя интерпретацию поведения кошек, как если бы они были людьми, а не существами со своим собственным образом мышления. Чтобы по-настоящему понять кошек, мы должны отказаться от этого ориентированного на человека мышления и думать о них как о животных.

Сделав это, можно увидеть, что коты в этом исследовании были не то что эгоистами, они просто не могли уловить социальное взаимодействие между людьми. Они не знали, что некоторые незнакомцы не оказали помощи.

Несмотря на то, что кошки способны улавливать некоторые социальные сигналы человека, например, они могут следовать указаниям хозяина и быть чувствительными к человеческим эмоциям, они все же меньше склоны к социальным отношениям, чем собаки.

Кошек одомашнили относительно недавно, и приручение изменило их гораздо меньше, чем собак. В то время как собаки произошли от социальных стайных животных, предки кошек были в основном одинокими охотниками. Одомашнивание повысило существующие социальные навыки собак, но не повлияло на кошек, которые изначально были менее социально осведомлены.

Фото: Babs Baron ( Bella )/flickr

Так что не следует слишком торопиться с выводом о том, что кошкам все равно как относятся люди к его владельцу. Они просто этого не понимают.

Несмотря на их популярность, специалисты все еще относительно мало знают о том, как кошки мыслят, им нужно проводить больше экспериментов и более детально изучать интересующие вопросы.

Но что бы ни показали исследования, мы не должны позволять предубеждениям или антропоморфизму управлять нашей интерпретацией поведения кошек. Прежде чем принимать наших кошачьих друзей за равнодушных или эгоистичных существ, мы должны сначала попытаться взглянуть на мир их глазами.