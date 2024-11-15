"Единственная в своем роде": останки маленькой птички эры динозавров закрыли пробел возрастом в 70 миллион лет

Открытие окаменелостей доисторической птички раскрыло тайну эволюции мозга современных птиц.

Ученые Кембриджского университета вместе с Национальным историческим музеем Лос-Анджелеса виртуально реконструировали мозг птицы мезозойской эры, что помогло им понять развитие интеллекта современных птиц. Удалось это благодаря черепу птицы, который удивительно остался почти неповрежденным. Принадлежит животное к виду Navaornis, который существовал более 70 миллионов лет назад.

"Это может быть только одна окаменелость, но она является ключевой частью в головоломке эволюции мозга птиц", — прокомментировал открытие доктор Навалон, глава департамента земли и науки Кембриджа.

Благодаря исследованию удалось понять, что произошло в период между господством Археоптериксов (древнейший род вымерших птиц), которые проживали на Земле 150 миллионов лет назад и современными птицами. Navaornis пришел после Археоптериксов и стал мостиком между современными птицами и их предками. Существование этого вида было открыто только в 2016 году.

В результате исследований ученые узнали, что Navaornis имели больший мозг, чем Археоптериксы, что свидетельствует о более развитых когнитивных способностях, чем древнейшие птицеподобные динозавры. При этом, большинство участков мозга Navaornis были недостаточно развитыми по сравнению со сложными когнитивными механизмами современных птиц.

Хотя это открытие является значительным прорывом, исследователи говорят, что это лишь первый шаг в понимании эволюции птичьего интеллекта Фото: BBC

"Эта окаменелость настолько уникальна, что я был поражен от момента, когда впервые увидел ее, до момента, когда закончил собирать все кости черепа и мозг, что позволяет нам полностью оценить анатомию этой ранней птицы", — добавил доктор Навалон.

Напомним, что новое исследование ученых Колумбийского университета предположило, что динозавры стали господствующим видом на Земле в результате "вулканической зимы".