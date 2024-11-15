"Єдина у своєму роді": рештки маленької пташки ери динозаврів закрили прогалину віком в 70 мільйон років

Відкриття скамʼянілостей доісторичної пташки розкрило таємницю еволюції мозку сучасних пташок.

Науковці Кембридзького університету разом з Національним історичним музеєм Лос-Анджелесу віртуально реконструювали мозок пташки мезозойської ери, що допомогло їм зрозуміти розвиток інтелекту сучасних птахів. Вдалось це завдяки черепу пташки, який на диво залишився майже неушкодженим. Належить тварина до виду Navaornis, який існував понад 70 мільйонів років тому.

"Це може бути лише одна скам'янілість, але вона є ключовою частиною в головоломці еволюції мозку птахів", — прокоментував відкриття доктор Навалон, голова департаменту землі та науки Кембриджу.

Завдяки дослідженню вдалось зрозуміти, що сталось в період між пануванням Археоптериксів (найдавніший рід вимерлих птахів), які проживали на Землі 150 мільйонів років тому та сучасними птахами. Navaornis прийшов після Археоптериксів та став містком між сучасними пташками та їхніми предками. Існування цього виду було відкрите лише у 2016 році.

В результаті досліджень вчені дізнались, що Navaornis мали більший мозок, ніж Археоптерикси, що свідчить про більш розвинені когнітивні здібності, ніж найдавніші птахоподібні динозаври. При цьому, більшість ділянок мозку Navaornis були недостатньо розвиненими в порівнянні зі складними когнітивними механізмами сучасних пташок.

Хоча це відкриття є значним проривом, дослідники кажуть, що це лише перший крок у розумінні еволюції пташиного інтелекту Фото: BBC

"Ця скам’янілість настільки унікальна, що я був вражений від моменту, коли вперше побачив її, до моменту, коли закінчив збирати всі кістки черепа та мозок, що дозволяє нам повністю оцінити анатомію цього раннього птаха", — додав доктор Навалон.

Нагадаємо, що нове дослідження вчених Колумбійського університету припустило, що динозаври стали панівним видом на Землі внаслідок "вулканічної зими".