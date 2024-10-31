Як динозаври стали правити планетою: завоювати Землю допомогла "вулканічна зима"

Нове дослідження припускає, що зійти на п'єдестал, як і назавжди зникнути, динозаврам допомогла катастрофічна подія.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Одними з найбільших і найвідоміших у всьому світі мешканців Землі були динозаври — добре відомо, що саме занапастило цих величезних тварин, але тепер учені виявили те, що дозволило їм процвітати, пише Science Focus.

Загалом динозаври панували на Землі понад 53 мільйони років — вони домінували буквально в кожному куточку планети, стаючи дедалі більшими та більшими, поки врешті-решт не загинули внаслідок падіння смертоносного астероїда.

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Але як їм вдалося так довго протриматися на вершині харчового ланцюга? У новому дослідженні вчені виявили, що поштовхом до розвитку динозаврів стала ще одна катастрофічна подія, яка проклала шлях цим гігантам. Ідеться зовсім не про падіння іншого смертоносного астероїда насправді на думку вчених, динозаври почали процвітати на Землі завдяки "вулканічній зимі", що знищила більшість інших істот на планеті трохи понад 200 мільйонів років тому.

Під час цього "четвертого масового вимирання" зникло три чверті живих видів: потужні виверження вулканів розкололи суперконтинент Пангею, і лава текла 600 000 років. Ця подія в підсумку ознаменувала початок юрського періоду, коли динозаври заполонили планету і піднялися на вершину харчового ланцюга, щоб зайняти місце вимерлих тріасових істот.

Зазначимо, що до цього дослідження однією з провідних теорій було те, що причиною четвертого масового вимирання було те, що виверження вивільнили велику кількість вуглекислого газу. Це нагріло б планету, а також перетворило океан на величезну кислотну ванну.

Але тепер учені стверджують, що вулкани насправді справили протилежний ефект, буквально заморозивши планету. Автори дослідження стверджують, що сульфатні частинки, які охолоджують атмосферу, насправді завдали більше шкоди, ніж вуглекислий газ — фактично, шкоди було вдвічі більше.

За словами провідного автора дослідження, доктора Денніса Кента з Колумбійського університету в США, ці частинки були викинуті в земну атмосферу у великій кількості, відбиваючи від планети сонячне світло і тим самим охолоджуючи її. У результаті життя на Землі було заморожено. Фактично, вони вважають, що було викинуто так багато сульфатних частинок, що вони буквально заблокували світло Сонця.

Автори стверджують, що для накопичення і нагрівання вуглекислого газу потрібно багато часу, але ефект сульфатів практично миттєвий. Це переносить нас у сферу того, що люди можуть осягнути. Ці події відбулися протягом життя.

Під час дослідження команда проаналізувала вулканічні відкладення в Канаді, США і гора Марокко. Результати свідчать про п'ять "імпульсів" лави наприкінці тріасу — величезних вивержень, що розтягнулися на 40 000 років. У геології це насправді дуже коротко: у виду не було б можливості відновитися.

Унаслідок цієї події загинули дивні деревні ящірки, гігантські амфібії, наземні родичі крокодилів та екзотичні рослини. Попри це, дрібні динозаври, які згодом еволюціонували в набагато більших, таких як трицератопс, тиранозавр та інші дивні динозаври, вижили, як і крихітні ссавці, які продовжили розвиватися як наші предки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як пересувалися величезні динозаври, щоб не впасти.