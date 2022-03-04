Учені з'ясували, як пересувалися величезні динозаври, щоби не впасти

Дослідження показало, що динозаври з довгою шиєю, у тому числі диплодок, ходили так, як не ходить жодна з тварин, що нині живуть.

Учені з Ліверпульського університету проаналізували сліди динозаврів зауроподів у геологічній формації в штаті Арканзас. Виявилося, що величезні динозаври, такі як диплодок, мали діагональну ходу. Приблизно так рухається сучасний бегемот, повідомляє Daily Mail.

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Аналіз скам'янілих слідів динозаврів у геологічній формації Де Куїн у штатаї Арканзас, США показав, що зауроподи мали діагональну ходу. Це означає, що розташовані по діагоналі один від одного лапи, робили крок приблизно в той самий час.

Тобто кожен крок передньої ноги йшов у тандемі із задньою ногою на протилежному боці, або ці рухи були дуже близькі. Подібна хода спостерігається в бегемотів, що нині живуть, і більше ні в кого на Землі.

[ + – ] Різні види зауроподів Фото: wikipedia

Зауроподи були одними з найбільших тварин, які коли-небуть жили на нашій планеті. Деякі з них важили, як 14 африканських слонів. Ці травоїдні динозаври жили на Землі в період між 200 і 66 млн років тому.

"Ці величезні динозаври використовували діагональну ходу, щоб не впасти та тримати своє потужне тіло в рівновазі", — каже Єнс Лалленсак із університету Ліверпуля.

За словами Лалленсака, раніше вважалося, що зауроподи ходили, як сучасні слони. Ці тварини використовують для руху так звану "подовжню" ходу, коли дві кінцівки з одного боку тіла рухаються вперед одна за одною. Права передня нога робить крок, потім права задня нога робить крок, потім ліва передня нога, потім ліва задня нога, і так далі.

"Ми вважаємо, що зауроподи ходили не так, як слони, тому що вони були ширші", — говорить Лалленсак.

[ + – ] Сліди зауропода Фото: Daily Mail

Щоб це з'ясувати, вчені проаналізували розташування скам'янілих слідів динозаврів. Це положення змінюється, коли будь-яка тварина йде чи переходить на легкий біг. Подібні зміни в русі можна помітити, якщо є сліди, розташовані на одній лінії.

У результаті вчені з'ясували, що хода зауроподів відрізнялася від руху всіх тварин, що нині живуть, і найбільше схожа на рух бегемота. Під час ходьби передня лапа зауропода завжди торкалася землі перед тим, як підніметься діагональна лапа.

[ + – ] Порівняння розмірів людини та диплодока Фото: wikipedia

Їхня особлива хода дозволяла зауроподам постійно тримати принаймні одну ногу на землі як із лівого, так і з правого боку тіла, запобігаючи втраті рівноваги.

"Зауроподи вибрали такий спосіб ходьби, який забезпечував би максимальну стійкість, але при цьому дозволяв би пересуватися досить ефективно", — каже Лалленсак.

Нагадуємо, що вчені виявили найстарішого динозавра — це абсолютно новий вид, і такого ще не бачили.