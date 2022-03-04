Учені з'ясували, як пересувалися величезні динозаври, щоби не впасти
Дослідження показало, що динозаври з довгою шиєю, у тому числі диплодок, ходили так, як не ходить жодна з тварин, що нині живуть.
Учені з Ліверпульського університету проаналізували сліди динозаврів зауроподів у геологічній формації в штаті Арканзас. Виявилося, що величезні динозаври, такі як диплодок, мали діагональну ходу. Приблизно так рухається сучасний бегемот, повідомляє Daily Mail.
Аналіз скам'янілих слідів динозаврів у геологічній формації Де Куїн у штатаї Арканзас, США показав, що зауроподи мали діагональну ходу. Це означає, що розташовані по діагоналі один від одного лапи, робили крок приблизно в той самий час.
Тобто кожен крок передньої ноги йшов у тандемі із задньою ногою на протилежному боці, або ці рухи були дуже близькі. Подібна хода спостерігається в бегемотів, що нині живуть, і більше ні в кого на Землі.
Зауроподи були одними з найбільших тварин, які коли-небуть жили на нашій планеті. Деякі з них важили, як 14 африканських слонів. Ці травоїдні динозаври жили на Землі в період між 200 і 66 млн років тому.
"Ці величезні динозаври використовували діагональну ходу, щоб не впасти та тримати своє потужне тіло в рівновазі", — каже Єнс Лалленсак із університету Ліверпуля.
За словами Лалленсака, раніше вважалося, що зауроподи ходили, як сучасні слони. Ці тварини використовують для руху так звану "подовжню" ходу, коли дві кінцівки з одного боку тіла рухаються вперед одна за одною. Права передня нога робить крок, потім права задня нога робить крок, потім ліва передня нога, потім ліва задня нога, і так далі.
"Ми вважаємо, що зауроподи ходили не так, як слони, тому що вони були ширші", — говорить Лалленсак.
Щоб це з'ясувати, вчені проаналізували розташування скам'янілих слідів динозаврів. Це положення змінюється, коли будь-яка тварина йде чи переходить на легкий біг. Подібні зміни в русі можна помітити, якщо є сліди, розташовані на одній лінії.
У результаті вчені з'ясували, що хода зауроподів відрізнялася від руху всіх тварин, що нині живуть, і найбільше схожа на рух бегемота. Під час ходьби передня лапа зауропода завжди торкалася землі перед тим, як підніметься діагональна лапа.
Їхня особлива хода дозволяла зауроподам постійно тримати принаймні одну ногу на землі як із лівого, так і з правого боку тіла, запобігаючи втраті рівноваги.
"Зауроподи вибрали такий спосіб ходьби, який забезпечував би максимальну стійкість, але при цьому дозволяв би пересуватися досить ефективно", — каже Лалленсак.
Нагадуємо, що вчені виявили найстарішого динозавра — це абсолютно новий вид, і такого ще не бачили.