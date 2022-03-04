Ученые выяснили, как передвигались огромные динозавры, чтобы не упасть

Исследование показало, что динозавры с длинной шеей, в том числе диплодок, ходили так, как не ходит ни одно из живущих ныне животных.

Ученые из Ливерпульского университета проанализировали следы динозавров зауроподов в геологической формации в штате Арканзас. Оказалось, что огромные динозавры, такие, как диплодок имели диагональную походку. Примерно так передвигается современный бегемот, сообщает Daily Mail.

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Анализ окаменелых следов динозавров в геологической формации Де Куин в штатае Арканзас, США, показал, что зауроподы имели диагональную походку. Это означает, что расположенные по диагонали друг от друга лапы, делали шаг примерно в одно и то же время.

То есть каждый шаг передней ноги шел в тандеме с задней ногой на противоположной стороне или эти движения были очень близкими. Подобная походка наблюдается у ныне живущих бегемотов и больше ни у кого на Земле.

[ + – ] Разные виды зауроподов Фото: wikipedia

Зауроподы были одними из самых крупных животных, которые когда-либо жили на нашей планете. Некоторые из них весили как 14 африканских слонов. Эти травоядные динозавры жили на Земле в период между 200 и 66 млн лет назад.

"Эти огромные динозавры использовали диагональную походку, чтобы не упасть и держать свое мощное тело в равновесии", — говорит Йенс Лалленсак из Ливерпульского университета.

По словам Лалленсака, раньше считалось, что зауроподы ходили как современные слоны. Эти животные используют для движения так называемую "продольную" походку, когда две конечности на одной стороне тела двигаются вперед одна за другой. Правая передняя нога делает шаг, затем правая задняя нога делает шаг, затем левая передняя нога, затем левая задняя нога и так далее.

"Мы считаем, что зауроподы ходили не так, как слоны, потому что они были шире", — говорит Лалленсак.

[ + – ] Следы зауропода Фото: Daily Mail

Чтобы это выяснить ученые проанализировали расположение окаменелых следов динозавров. Это положение меняется, когда любое животное идет или переходит на легкий бег. Подобные изменения в движении можно заметить, если есть следы, которые расположены на одной линии.

В результате ученые выяснили, что походка зауроподов отличалась от движения всех ныне живущих животных, и больше всего похожа на движение бегемота. Во время ходьбы передняя лапа зауропода всегда касалась земли, перед тем, как поднимется диагональная лапа.

[ + – ] Сравнение размеров человека и диплодока Фото: wikipedia

Их особая походка позволяла зауроподам постоянно держать по крайней мере одну ногу на земле как с левой, так и с правой стороны тела, предотвращая потерю равновесия.

"Зауроподы выбрали такой способ ходьбы, который обеспечивал бы максимальную устойчивость, но при этом позволял бы передвигаться достаточно эффективно", — говорит Лалленсак.

Напоминаем, что ученые обнаружили самого старого динозавра — это абсолютно новый вид и такого еще не видели.