Ученые обнаружили самого старого динозавра: это абсолютно новый вид и такого еще не видели

В Китае палеонтологи обнаружили останки древнейшего стегозавра, который жил на Земле 168 млн лет назад.

Ученые обнаружили окаменелые кости нового вида стегозавра, которого раньше никогда не находили. Этот стегозавр имеет уникальные отличительные особенности, что делает его абсолютно не похожим на своих родственников, сообщает CNN.

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Стегозавры, длина которых достигала 9 метров, а высота – 4 метров, были травоядными динозаврами. У них была крошечная голова и большие костяные пластины на спине, а также хвост с шипами. Останки нового вида стегозавров, которого назвали Bashanosaurus primitivus, могут принадлежать одному из самых ранних стегозавров, из когда-либо найденных. Возраст окаменелостей оценивается в 168 млн лет.

Окаменелые останки динозавра обнаружили в Китае на участке, который относится к среднеюрскому периоду, который длился с 163,5 до 174,1 млн лет назад.

Ученые обнаружили несколько костяных пластин, кости плеча, бедра, ступни, спины и ребер стегозавра. Это открытие является уникальным, так как этот стегозавр жил намного раньше, чем большинство его родственников известных науке.

Bashanosaurus primitivus существенно отличается от своих известных родственников. И изучение его останков может помочь ученым понять, как стегозавры эволюционировали с течением времени.

[ + – ] Stegosaurus stenops - один из известных видов стегозавром с ярко выраженными отличительными особенностями в виде огромных костяных пластин на спине. Реконструкция Фото: wikipedia

"У Bashanosaurus primitivus не было гигантских пластин на спине, как у других более известных стегозавров. У него были более мелкие, но более толстые костяные платины, которые защищали его от хищников. Мы считаем, что они были более эффективны для защиты, чем более крупные и тонки пластины у поздних стегозавров", — говорит Сюзанна Мейдмент, из лондонского Музея естественной истории.

Bashanosaurus primitivus был всего 2,7 метра в длину. И ученые пока не могут сказать точно, кому принадлежат найденные останки: взрослому стегозавру или более молодому динозавру.

По словам Мейдмент, различия между этим стегозавром и другими известными видами, показывают уровень разнообразия, которого динозавры достигли к среднеюрскому периоду. Чтобы установить возраст найденного стегозавра на момент смерти, его кости нужно тщательно исследовать, и они могут повредится. Поэтому ученые пока не спешат с этим в надежде найти еще останки этого же вида.

[ + – ] Сравнительный размер видов стегозавра Stegosaurus ungulatus (оранжевый) и Stegosaurus stenops (зеленый) с размером человека Фото: wikipedia

Стегозавры жили в юрском и меловом периоде от 200 до 100 млн лет назад. Найденные на сегодня окаменелые кости этих динозавров ученые отнесли к 14 разным видам. Останки стегозавров находили на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

Напоминаем, что ученые выяснили, что по Земле ходили целых три вида тираннозавров: Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus imperator и Tyrannosaurus regina.