Учені виявили найстарішого динозавра: це абсолютно новий вигляд і такого ще не бачили

У Китаї палеонтологи виявили рештки найдавнішого стегозавра, який жив на Землі 168 млн років тому.

Учені виявили скам'янілі кістки нового виду стегозавра, якого раніше ніколи не знаходили. Цей стегозавр має унікальні відмінні риси, що робить його абсолютно не схожим на своїх родичів, повідомляє CNN.

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Стегозаври, довжина яких досягала 9 метрів, а висота – 4 метри, були травоїдними динозаврами. У них була крихітна голова та великі кістяні пластини на спині, а також хвіст із шипами. Рештки нового виду стегозаврів, якого назвали Bashanosaurus primitivus, можуть належати одному з ранніх стегозаврів із будь-коли знайдених. Вік скам'янілостей оцінюється в 168 млн років

Скам'янілі рештки динозавра виявили в Китаї на ділянці, що належить до середньоюрського періоду, який тривав із 163,5 до 174,1 млн років тому.

Учені виявили кілька кістяних пластин, кістки плеча, стегна, ступні, спини та ребер стегозавра. Це відкриття є унікальним, оскільки цей стегозавр жив набагато раніше, ніж більшість його родичів, відомих науці.

Bashanosaurus primitivus істотно відрізняється від своїх відомих родичів. І вивчення його решток допоможе вченим зрозуміти, як стегозаври еволюціонували з часом.

[ + – ] Stegosaurus stenops — один із відомих видів стегозаврів із яскраво вираженими відмінними рисами у вигляді величезних кістяних пластин на спині. Реконструкція Фото: wikipedia

"У Bashanosaurus primitivus не було гігантських пластин на спині, як у інших відоміших стегозаврів. У нього були дрібніші, але товстіші кістяні платини, які захищали його від хижаків. Ми вважаємо, що вони були ефективніші для захисту, ніж більші й тонкі пластини в пізніх стегозаврів", — каже Сюзанна Мейдмент із лондонського Музею природної історії.

Bashanosaurus primitivus був лише 2,7 метра завдовжки. І вчені поки що не можуть сказати точно, кому належать знайдені рештки: дорослому стегозавру чи молодому динозавру.

За словами Мейдмент, різницю між цим стегозавром та іншими відомими видами показує рівень різноманітності, якого динозаври досягли до середньоюрського періоду. Щоб встановити вік знайденого стегозавра на момент смерті, його кістки потрібно ретельно досліджувати, і вони можуть пошкодитися. Тому вчені поки не поспішають із цим, сподіваючись знайти ще рештки цього ж виду.

[ + – ] Порівняльний розмір видів стегозавра Stegosaurus ungulatus (помаранчевий) і Stegosaurus stenops (зелений) із розміром людини Фото: wikipedia

Стегозаври жили в юрському та крейдовому періоді від 200 до 100 млн років тому. Знайдені сьогодні скам'янілі кістки цих динозаврів учені віднесли до 14 різних видів. Рештки стегозаврів знаходили на всіх континентах, крім Австралії й Антарктиди.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що по Землі ходили аж три види тиранозаврів: Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus imperator і Tyrannosaurus regina.