Не лише T.rex. Учені з'ясували, що по Землі ходили аж три види тиранозаврів

Дослідники вважають, що в знайдених скам'янілостях можна виділити аж три види тиранозаврів: Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus imperator і Tyrannosaurus regina.

Група американських палеонтологів на чолі з Грегорі Полом проаналізували різні скам'янілі рештки, які належать тиранозаврам і дійшли висновку, що у виду T.Rex найімовірніше були конкуренти, повідомляє ScienceAlert.

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Величезний хижак, який відомий за фільмами, тиранозавр жив на території сучасної Північної Америки. У довжину він був 12-13 метрів, а його висота до стегна становила приблизно 3,6 метрів. Зараз вважається, що всі тиранозаври належали до одного виду — T.rex.

Але палеонтологи вже виявляли відмінності в скам'янілих кістках тиранозаврів, особливо в стегнової кістки, а також у зубах. Але ці відмінності пояснювалися тим, що самки і самці виглядали по-різному або все зводилося до різних стадій генетичного розвитку тиранозаврів.

Палеонтолог Грегорі Пол і його колеги з різних наукових установ США провели дослідження кісток і зубів 38 решток тиранозаврів. З'ясувалося, що в різних тиранозаврів були різні за міцністю стегнові кістки. Навіть більші екземпляри мали більш тонкі кістки, ніж їхні менші побратими. Рештки динозаврів, які вивчали палеонтологи, мають вік від 66 до 67,5 мільйонів років. І всі вони були на різних рівнях відкладень у гірській породі.

[ + – ] Скелет Tyrannosaurus rex у Музеї природної історії Карнегі, Піттсбург, США Фото: wikipedia

Учені вважають, що з часом тиранозаври розділилися на три різні види

"Те, що стегнові кістки виглядають по-різному і відрізняються за міцністю, не пов'язане з їхньою статевою приналежністю або віком. Ми вважаємо, що в них був спільний предок і зміни в стегновій кістці відбулися з часом — від міцнішої до тоншої", — каже Грегорі Пол.

На підставі своїх результатів, палеонтологи виділили, крім відомого виду тиранозаврів T.rex (що означає король), ще два види — T.imperator (імператор) та T.regina (королева).

У виду T.imperator були міцніші стегна та зуби відрізнялися від інших. Вигляд T.regina мав більш тонкі стегна й інший склад зубів у щелепі. Що стосується виду T.rex, то ці тиранозаври мали міцні стегнові кістки, але вони мали свої відмінні риси щелепи.

[ + – ] Tyrannosaurus rex, ілюстрація Фото: SciTechDaily

Враховуючи невелику кількість проаналізованих скам'янілостей, не можна точно сказати, що тиранозаври мали справді три види, кажуть вчені. Але таку можливість не варто відкидати і подальші дослідження матимуть змогу довести цю гіпотезу, каже Пол.

"Я розумію, що існує велика спокуса розділити тиранозаврів на три види. Але відмінності, які знайшли мої колеги дуже незначні", — каже Стів Брусатте, палеонтолог з Единбурзького університету, який не брав участі в дослідженні.

Тим не менш, Грегорі Пол вважає, що дані цього дослідження можна буде підтвердити в майбутньому, адже інші види динозаврів виділили, маючи ще меншу кількість скам'янілостей.

Нагадуємо, що вчені в Шотландії знайшли скелет найбільшого динозавра, що літає.