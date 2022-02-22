Розмах крил 2,5 метри. У Шотландії знайшли скелет найбільшого динозавра, що літає

Птерозавр, якого знайшли біля берегів Шотландії, жив 170 млн років тому і є найбільшим зі знайдених скам'янілостей юрського періоду.

Новий вид ящера виявили під час відливу на березі острова Скай в Шотландії. Вчені проаналізували скелет птерозавра і з'ясували, що це новий вид крилатої рептилії, а також дізналися, що це найбільший екземпляр з виявлених скам'янілостей птерозаврів з юрського періоду, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Скам'янілість величезної летючої рептилії, відомої як птерозавр, що знайшли на острові Скай, є найбільшою з колись виявлених з юрського періоду Фото: Daily Mail

Добре збережений майже повний скелет птерозавра належить новому виду, який назвали Dearc sgiathanach, що в перекладі з гельської мови означає "крилата рептилія". Цей птерозавр жив 170 млн років тому і є найбільшим птерозавром з будь-коли виявлених, який належить до юрського періоду (201 — 145 млн років тому).

[ + – ] У юрський період цей птерозавр літав над стародавніми водами Шотландії, харчуючись рибою Фото: Daily Mail

Цей гігант мав розмах крил понад 2,5 метри. Такий розмах можна зустріти у найбільших сучасних птахів. Наприклад, у кондора, який живе в Андах, розмах крил становить від 2,5 до 3 метрів.

[ + – ] Череп знайденого птерозавра має чітко виражені зуби та ікла Фото: Daily Mail

"За часів Юрського періоду на території Шотландії було набагато тепліше і вологіше. Тут були майже тропіки в сучасному розумінні. Такі скелети птерозаврів, що добре збереглися, зустрічаються дуже рідко", — говорить Наталія Ягельська з Единбурзького університету.

[ + – ] Скам'яніла лапа з кігтями птерозавра Фото: Daily Mail

Палеонтологи під час відливу на березі острова Скай помітили частину черепа птерозавра, що стирчав, а потім змогли витягти й майже повний скелет динозавра, який дуже добре зберігся.

"Dearc sgiathanach — це найбільший з відомих нам птерозаврів юрського періоду, а це означає, що птерозаври стали більшими набагато раніше, ніж вважалося, задовго до крейдяного періоду, коли вони конкурували з птахами", — говорить Стів Брусатті з Единбурзького університету.

Вивчаючи череп, вчені просканували його і виявили великі очні частки, які говорять про те, що цей птерозавр мав дуже гарний зір.

"Ми вважаємо, що цей птерозавр харчувався рибою і найцікавіше, що на його гострих зубах все ще збереглася емаль, начебто він помер лише кілька тижнів тому", — говорить Ягельська.

[ + – ] Птерозаври жили одночасно зі знаменитими тиранозаврами Фото: Daily Mail

За словами вчених, птерозаври були першими хребетними, які змогли літати за 50 млн років до птахів. Вони жили протягом усієї Мезозойської ери (251 — 66 млн років тому), яка охоплює тріасовий, юрський та крейдяний періоди. Саме в останньому періоді, як вважають палеонтологи, птерозаври досягли своїх максимальних розмірів та були схожі на сучасний літак-винищувач.

До цього відкриття вчені вважали, що в юрському періоді птерозаври були меншими, хоча попередні знахідки натякали на більший розмір летючих рептилій. Але це були лише фрагментарні скам'янілості, а новий майже повний скелет підтверджує здогад вчених про те, що птерозаври були більшими набагато раніше, ніж у крейдяному періоді.