Размах крыльев 2,5 метра. В Шотландии найден скелет крупнейшего летающего динозавра

Птерозавр, которого обнаружили у берегов Шотландии, жил 170 млн лет назад и является самым большим из найденных окаменелостей юрского периода.

Новый вид летающего ящера обнаружили во время отлива на берегу острова Скай в Шотландии. Ученые провели анализ скелета птерозавра и выяснили, что это новый вид крылатой рептилии, а также узнали, что это крупнейший экземпляр из когда-либо обнаруженных окаменелостей птерозавров из юрского периода, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Окаменелость огромной летающей рептилии, известной как птерозавр, которая была найдена на острове Скай, является крупнейшей из когда-либо обнаруженных из юрского периода Фото: Daily Mail

Хорошо сохранившийся почти полный скелет птерозавра принадлежит новому виду, который назвали Dearc sgiathanach, что с в переводе с гэльского языка означает "крылатая рептилия". Этот птерозавр жил 170 млн лет назад и является крупнейшим птерозавром из когда-либо обнаруженных, который относится к юрскому периоду (201 — 145 млн лет назад).

[ + – ] В юрский период этот птерозавр летал над древними водами Шотландии, питаясь рыбой Фото: Daily Mail

Этот гигант имел размах крыльев более чем 2,5 метра. Такой размах можно встретить у самых крупных современных птиц. Например, у кондора, который живет в Андах размах крыльев составляет от 2,5 до 3 метров.

[ + – ] Череп найденного птерозавра имеет четко выраженные зубы и клыки Фото: Daily Mail

"Во времена Юрского периода на территории Шотландии было намного теплее и более высокая влажность. Здесь были почти тропики в современном понимании. Такие хорошо сохранившиеся скелеты птерозавров встречаются очень редко", — говорит Наталья Ягельска из Эдинбургского университета.

[ + – ] Окаменелая лапа с когтями птерозавра Фото: Daily Mail

Палеонтологи во время отлива на берегу острова Скай заметили торчащую часть черепа птерозавра, а потом смогли извлечь и почти полный скелет динозавра, который очень хорошо сохранился.

"Dearc sgiathanach – это самый крупный из известных нам птерозавров юрского периода, а это значит, что птерозавры стали больше намного раньше, чем считалось, задолго до мелового периода, когда они конкурировали с птицами", — говорит Стив Брусатте из Эдинбургского университета.

Во время изучения черепа ученые просканировали его и обнаружили, большие глазные доли, которые говорят о том, что у этого птерозавра было очень хорошее зрение.

"Мы считаем, что этот птерозавр питался рыбой и самое интересное, что на его острых зубах все еще сохранилась эмаль, как будто он умер всего несколько недель назад", — говорит Ягельска.

[ + – ] Птерозавры жили в одно время со знаменитыми тираннозаврами Фото: Daily Mail

По словам ученых, птерозавры были первыми позвоночными, которые смогли летать за 50 млн лет до птиц. Они жили на протяжении всей Мезозойской эры (251 — 66 млн лет назад), которая включает триасовый, юрский и меловый периоды. Именно в последнем периоде, как считают палеонтологи, птерозавры достигли своих максимальных размеров и были похожи на современный самолет-истребитель.

До этого открытия ученые считали, что в юрском периоде птерозавры были меньше, хотя предыдущие находки намекали на возможно больший размер летающих рептилий. Но это были лишь фрагментарные окаменелости, а новый почти полный скелет подтверждает догадку ученых о том, что птерозавры были больше намного раньше, чем в меловом периоде.