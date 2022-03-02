Не только T.rex. Ученые выяснили, что по Земле ходили целых три вида тираннозавров

Исследователи считают, что в найденных окаменелостях можно выделить целых три вида тираннозавров: Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus imperator и Tyrannosaurus regina.

Группа американских палеонтологов во главе с Грегори Полом проанализировали разные окаменелые останки, которые принадлежат тираннозаврам и пришли к выводу, что у вида T.Rex скорее всего были конкуренты, сообщает ScienceAlert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Огромный хищник, который известен по фильмам, тираннозавр обитал на территории современной Северной Америки. В длину он был 12-13 метров, а его высота до бедра составляла примерно 3,6 метра. Сейчас считается, что все тираннозавры принадлежали к одному виду — T. rex.

Но палеонтологи уже обнаруживали различия в окаменелых костях тираннозавров, особенно в бедренной кости, а также в зубах. Но эти различия объяснялись тем, что самки и самцы выглядели по-разному или же все сводилось к разным стадиям генетического развития тираннозавров.

Палеонтолог Грегори Пол и его коллеги из разных научных учреждений США провели исследование костей и зубов 38 останков тираннозавров. Оказалось, что у разных тираннозавров были разные по прочности бедренные кости. Даже более крупные экземпляры имели более тонкие кости, чем их меньшие собратья. Останки динозавров, которые изучали палеонтологи имеют возраст от 66 до 67,5 миллионов лет. И все они находились на разных уровнях отложений в горной породе.

[ + – ] Скелет Tyrannosaurus rex в Музее естественной истории Карнеги, Питтсбург, США Фото: wikipedia

Ученые считают, что со временем тираннозавры разделились на три разных вида

"То, что бедренные кости выглядят по-разному и отличаются по прочности, не связано с их половой принадлежностью или возрастом. Мы считаем, что у них был общий предок и изменения в бедренной кости произошли со временем – от более прочной до более тонкой", — говорит Грегори Пол.

На основании своих результатов, палеонтологи выделили, кроме известного вида тираннозавров T.rex (что значит король), еще два вида – T.imperator (император) и T.regina (королева).

У вида T.imperator были более крепкие бедра и зубы отличались от других. Вид T.regina имел более тонкие бедра и другой состав зубов в челюсти. Что касается вида T.rex, то эти тираннозавры имели крепкие бедренные кости, но они имели свои отличительные особенности челюсти.

[ + – ] Tyrannosaurus rex, иллюстрация Фото: SciTechDaily

Учитывая небольшое количество проанализированных окаменелостей, нельзя точно сказать, что у тираннозавров было действительно три вида, говорят ученые. Но такую возможность не стоит отбрасывать и последующие исследования смогут доказать эту гипотезу, говорит Пол.

"Я понимаю, что существует большое искушение разделить тираннозавров на три вида. Но различия, которые нашли мои коллеги очень незначительные", — говорит Стив Брусатте, палеонтолог из Эдинбургского университета, который не принимал участие в исследовании.

Тем не менее Грегори Пол считает, что данные этого исследования можно будет подтвердить в будущем, ведь другие виды динозавров выделили, имея еще меньшее количество окаменелостей.

Напоминаем, что ученые в Шотландии нашли скелет крупнейшего летающего динозавра.