На інших планетах усе ще можуть жити динозаври: вчені з'ясували, як їх знайти

Дослідники кажуть, що є маркери, за якими можна знайти складне і велике позаземне життя.

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На Землі динозаври вимерли понад 65 млн років тому, але вчені вважають, що вони все ще можуть мешкати на інших планетах. Дослідження було опубліковано в науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Автори дослідження припускають, що динозаври можуть жити на інших планетах, і ми зможемо їх знайти. На думку дослідників, на інших планетах варто шукати ті сполуки в атмосфері, яких зараз немає на Землі, але були за часів динозаврів.

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Таким ключовим показником є кисень, але не просто сам газ, а його концентрації. Як відомо, у наші дні рівень кисню на Землі становить близько 21%, але за часів динозаврів цей показник становив 30% і вище. Теоретично це дало змогу динозаврам процвітати та правити планетою протягом мільйонів років.

У дослідженні йдеться про те, що якщо подібні рівні буде виявлено на одній із далеких планет, отже, там може існувати життя, подібне до динозаврів на Землі.

"Світловий відбиток Землі був нашим шаблоном упродовж тривалого часу в пошуках потенційно заселених планет, але був час, коли цей відбиток був зовсім іншим і більш помітним. Це дає надію на те, що ознаки життя на інших планетах буде легше знайти, навіть якщо йдеться про велике і складне життя", — каже співавторка дослідження Ліза Калтенеггер.

Ключ до відкриття позаземного життя, на думку вчених, криється у Фанерозої — геологічному еоні Землі, коли на планеті еволюціонували динозаври.

"Фанерозой — це всього лише 12% історії Землі, але він охоплює майже весь час, коли життя на Землі було складнішим за мікроби та губки. Саме це ми шукаємо в інших світах", — каже провідна авторка дослідження Ребекка Пейн із Корнельського університету.

Якщо їм вдасться виявити такі умови на інших планетах, Калтенеггер вважає, що це може призвести до відкриття динозаврів, які ніколи не зустрічалися на Землі.

"Сподіваюся, ми незабаром знайдемо кілька планет, на яких буде більше кисню, ніж на Землі, тому що це трохи полегшить пошук життя. Хто знає, можливо, там живуть інші динозаври, які чекають свого часу", — підсумувала дослідниця.

Нагадаємо, нещодавно вчені заявили, що Земля відкотиться на 2,4 млрд років назад і це вб'є майже все живе на планеті. Дослідники прогнозують, що надзвичайне падіння рівня кисню в атмосфері нашої планети погубить більшу частину всього живого, зокрема й людей.