На других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти

Исследователи говорят, что есть маркеры, по которым можно найти сложную и крупную внеземную жизнь.

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На Земле динозавры вымерли более 65 млн лет назад, но ученые полагают, что они все еще могут обитать на других планетах. Исследование было опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Авторы исследования предполагают, что динозавры могут жить на других планетах, и мы сможем их найти. По мнению исследователей, на других планетах стоит искать те соединения в атмосфере, которых сейчас нет на Земле, но были во времена динозавров.

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Таким ключевым показателем является кислород, но не просто сам газ, а его концентрации. Как известно, в наши дни уровень кислорода на Земле составляет около 21%, но во времена динозавров этот показатель составлял 30% и выше. Теоретически это позволило динозаврам процветать и править планетой в течение миллионов лет.

В исследовании говорится, что если подобные уровни будут обнаружены на одной из далеких планет, значит, там может существовать жизнь, подобная динозаврам на Земле.

"Световой отпечаток Земли был нашим шаблоном на протяжении долгого времени в поисках потенциально обитаемых планет, но было время, когда этот отпечаток было совершенно другим и более заметным. Это дает надежду на то, что признаки жизни на других планетах будет легче найти, даже если речь идет о большой и сложной жизни", — говорит соавтор исследования Лиза Калтенеггер.

Ключ к открытию внеземной жизни, по мнению ученых, кроется в Фанерозое – геологическом эоне Земли, когда на планете эволюционировали динозавры.

"Фанерозой – это всего лишь 12% истории Земли, но он охватывает почти все время, когда жизни на Земле была более сложной, чем микробы и губки. Именно это мы ищем в других мирах", — говорит ведущий автор исследования Ребекка Пейн из Корнельского университета.

Если им удастся обнаружить такие условия на других планетах, Калтенеггер полагает, что это может привести к открытию динозавров, которые никогда не встречались на Земле.

"Надеюсь, мы вскоре найдем несколько планет, на которых будет больше кислорода, чем на Земле, потому что это немного облегчит поиск жизни. Кто знает, может быть там живут другие динозавры, которые ждут своего часа", — подытожила исследовательница.

Напомним, недавно ученые заявили, что Земля откатится на 2,4 млрд лет назад и это убьет почти все живое на планете. Исследователи прогнозируют, что чрезвычайное падение уровня кислорода в атмосфере нашей планеты погубит большую часть всего живого, в том числе и людей.