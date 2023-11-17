Кислород на нуле. Земля откатится на 2,4 млрд лет назад и это убьет почти все живое на планете

Исследователи прогнозируют, что чрезвычайное падение уровня кислорода в атмосфере нашей планеты погубит большую часть всего живого, в том числе и людей.

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Сегодня жизнь процветает на нашей богатой кислородом планете, однако Земля вовсе не была такой всегда, и теперь исследователи считают, что это повторится вновь: атмосфера нашей планеты в будущем вновь станет богатой метаном и бедной кислородом, пишет Science Alert.

Еще в исследовании 2021 года ученые смоделировали такой сценарий и пришли к выводу, что это сдвиг в будущем оттолкнет Землю на 2,4 миллиарда лет назад, в условия, в которых она находилась до так называемого Великого события окисления (GOE).

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Хорошие новости — вероятно, этого не произойдет в течение ближайшего миллиарда лет или около того, плохие новости — когда этот момент настанет, события будут развиваться чрезвычайно быстро. Модель команды из Технологического института Джорджии предсказывают, что потеря кислорода в атмосфере, при которой атмосферный О2 резко упадет до уровня архейской Земли, вероятно, произойдет до появления влажных парниковых условий в климатической системе планеты и до обширной потери поверхностных вод.

В этот момент Земля откатится на 2,4 миллиарда лет назад, что буквально станет концом для человечества и большинства других форм жизни на планете, которые полагаются на кислород для выживания. Более того, ученые полагают, атмосферный кислород вряд ли будет постоянным компонентом обитаемых миров в целом, это в свою очередь повлияет на наши усилия по обнаружению признаков жизни дальше во Вселенной.

В ходе исследования ученые создали пробные модели биосферы Земли, учитывая изменения яркости Солнца и соответствующее падение уровня углекислого газа, поскольку он расщепляется при потеплении. Меньшее количество углекислого газа означает меньшее количество фотосинтезирующих организмов, что приведет к снижению уровня кислорода.

В более ранних исследованиях ученые уже предупреждали, что увеличение радиации Солнца фактически сотрет океаны с лица Земли примерно через 2 миллиарда лет, однако новая модель исследователей предсказывает, что человечество погибнет еще до наступления этого момента. Отметим, что новая модель ученых основана на чуть менее 400 000 симуляций, предрекает человечеству гибель от недостатка кислорода.

По словам соавтора исследования, ученого, занимающегося изучением Земли Криса Рейнхарда, данное исследование в очередной раз подтверждает важность поиска обитаемых планет в Солнечной системе. Кроме того ученые считают, что исследователям не стоит сосредотачиваться лишь на поисках кислорода — возможно необходимо искать другие биосигнатуры, чтобы увеличить свои шансы найти другие обитаемые планеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали каким будет мир за секунду до Апокалипсиса.