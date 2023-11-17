Кисень на нулі. Земля відкотиться на 2,4 млрд років назад і це вб'є майже все живе на планеті

Дослідники прогнозують, що надзвичайне падіння рівня кисню в атмосфері нашої планети погубить більшу частину всього живого, зокрема й людей.

Related video

Сьогодні життя процвітає на нашій багатій киснем планеті, проте Земля зовсім не була такою завжди, і тепер дослідники вважають, що це повториться знову: атмосфера нашої планети в майбутньому знову стане багатою на метан і бідною на кисень, пише Science Alert.

Ще в дослідженні 2021 року вчені змоделювали такий сценарій і дійшли висновку, що це зрушення в майбутньому відштовхне Землю на 2,4 мільярда років назад, в умови, у яких вона перебувала до так званої Великої події окислення (GOE).

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хороші новини — ймовірно, що цього не станеться протягом найближчого мільярда років або близько того, погані новини — коли цей момент настане, події розвиватимуться надзвичайно швидко. Модель команди з Технологічного інституту Джорджії пророкують, що втрата кисню в атмосфері, за якої атмосферний О2 різко впаде до рівня архейської Землі, ймовірно, відбудеться до появи вологих парникових умов у кліматичній системі планети та до великої втрати поверхневих вод.

У цей момент Земля відкотиться на 2,4 мільярда років назад, що буквально стане кінцем для людства і більшості інших форм життя на планеті, які покладаються на кисень для виживання. Ба більше, вчені вважають, атмосферний кисень навряд чи буде постійним компонентом населених світів загалом, це зі свого боку вплине на наші зусилля з виявлення ознак життя далі у Всесвіті.

Під час дослідження вчені створили пробні моделі біосфери Землі, враховуючи зміни яскравості Сонця і відповідне падіння рівня вуглекислого газу, оскільки він розщеплюється під час потепління. Менша кількість вуглекислого газу означає меншу кількість організмів, що фотосинтезують, це призведе до зниження рівня кисню.

У більш ранніх дослідженнях вчені вже попереджали, що збільшення радіації Сонця фактично зітре океани з лиця Землі приблизно за 2 мільярди років, однак нова модель дослідників пророкує, що людство загине ще до настання цього моменту. Зазначимо, що нова модель вчених, заснована на трохи менше ніж 400 000 симуляцій, передрікає людству загибель від нестачі кисню.

За словами співавтора дослідження, вченого, який займається вивченням Землі Кріса Рейнхарда, це дослідження вкотре підтверджує важливість пошуку населених планет у Сонячній системі. Крім того, вчені вважають, що дослідникам не варто зосереджуватися лише на пошуках кисню — можливо, необхідно шукати інші біосигнатури, щоб збільшити свої шанси знайти інші населені планети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яким буде світ за секунду до Апокаліпсиса.