Виживуть тільки бактерії. Учені розповіли, коли на Землі зникне кисень

Така подія поверне нашу планету до умов, які панували на Землі 2,4 млрд років тому, — часу, коли сталася киснева катастрофа.

Наразі земне життя процвітає на нашій планеті завдяки необхідній кількості кисню. Однак, як пророкують дослідники, більш ніж через мільярд років рівень кисню зменшиться, і в атмосфері знову з'явиться багато метану, пише Science Alert.

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Експерти кажуть, що ситуація розвиватиметься досить швидко. Цей зсув поверне планету до стану кисневої катастрофи (також киснева революція) — глобальної зміни складу атмосфери Землі, яка сталася на самому початку протерозою, близько 2,4 млрд років тому.

"Наша модель показує, що зниження атмосферного кисню до рівня, що нагадує архей (період історії Землі, що охоплює від 4,0 до 2,5 млрд років тому), швидше за все, відбудеться до виникнення вологих парникових умов і до великої втрати поверхневих вод із атмосфери ", — говорять учені.

У цей період настане кінець як для людини, так і для більшості інших форм життя, що залежать від кисню, тому залишається сподіватися, що вчені придумають, як покинути планету протягом наступного мільярда років.

Щоб дійти до своїх висновків, дослідники зробили докладні моделі біосфери Землі, які враховують зміни яскравості Сонця та відповідне падіння рівня вуглекислого газу (молекули вуглекислого газу розпадаються при високих температурах).

Менша кількість вуглекислого газу призведе до зменшення фотосинтезуючих організмів, а ті, у свою чергу, до зменшення рівня кисню.

Раніше вчені вже передбачали, що підвищена сонячна радіація знищить океани протягом приблизно 2 млрд років, проте нова модель показує, що скорочення кисню знищить життя швидше.

"Важливо розуміти, що рівень кисню зменшиться в мільйон разів, і це дуже серйозно", — зазначив учений Кріс Рейнхард із Технологічного інституту Джорджії.

Згідно з розрахунками, проведеними Рейнхардом і вченим-екологом Кадзума Одзакі з Університету Тохо в Японії, кисень в атмосфері Землі зменшуватиметься протягом 10 тис. років, що за геологічними мірками лише мить. Після зникнення людей у світі існуватиме хіба що мікробне життя.

"Після зменшення рівня кисню атмосфера міститиме підвищену кількість метану та низький рівень CO2, а з озоновим шаром і взагалі можна буде попрощатися. Наша Земля перетвориться на світ анаеробних форм життя, яким не потрібен кисень", — зробили висновок дослідники.