Выживут одни бактерии. Ученые рассказали, когда на Земле исчезнет кислород

Такое событие вернет нашу планету к условиям, которые царили на Земле 2,4 млрд лет назад - время, когда произошла кислородная катастрофа.

На данный момент земная жизнь процветает на нашей планете благодаря необходимому количеству кислорода. Однако, как предсказывают исследователи, более чем через миллиард лет уровень кислорода уменьшится и в атмосфере вновь появится много метана, пишет Science Alert.

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Эксперты говорят, что ситуация будет развиваться довольно быстро. Этот сдвиг вернет планету к состоянию кислородной катастрофы (также кислородная революция) — глобальное изменение состава атмосферы Земли, произошедшее в самом начале протерозоя, около 2,4 млрд лет назад.

"Наша модель показывает, что снижение атмосферного кислорода до уровня, напоминающего архей (период истории Земли, охватывающий от 4,0 до 2,5 млрд лет назад), скорее всего, произойдет до появления парникового эффекта и до того, как испарившаяся в атмосферу вода (реки, океаны и моря) снова окажется на поверхности планеты", — говорят ученые.

В этот период наступит конец как для человека, так и для большинства других форм жизни, зависящих от кислорода, поэтому остается надеяться, что ученые придумают, как покинуть планету в течение следующего миллиарда лет.

Исследователи сделали подробные модели биосферы Земли. Они считают, что яркость Солнца увеличится, что приведет к падению уровня углекислого газа (молекулы углекислого газа распадаются при высоких температурах). В свою очередь, меньшее количество углекислого газа снизит число фотосинтезирующих организмов на Земле, которые вырабатывают кислород.

При нагревании углекислый газ распадается на атомы углерода и кислорода, а происходит это при 2726 градусах по Цельсию.

Ранее ученые уже предсказывали, что повышенная солнечная радиация уничтожит океаны в течение примерно 2 млрд лет, однако новая модель показывает, что сокращение кислорода уничтожит жизнь быстрее.

"Важно понимать, что уровень кислорода уменьшится в миллион раз и это очень серьезно", — отметил ученый Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии.

Согласно расчетам, проведенным Рейнхардом и ученым-экологом Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии, кислород в атмосфере Земли будет уменьшаться в течение 10 тыс. лет, что по геологическим меркам лишь мгновение. После исчезновения людей, в мире будет существовать разве что микробная жизнь.

"После уменьшения уровня кислорода атмосфера будет содержать повышенное количество метана и низкий уровень CO2, а с озоновый слоем и вовсе можно будет попрощаться. Наша Земля превратится в мир анаэробных форм жизни, которым не нужен кислород", — заключили исследователи.