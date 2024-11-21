В Германии умерла "бабушка-нацистка", которая четыре раз попадала в тюрьму за отрицание Холокоста

96-летняя Урсула Хавербек считала, что Освенцим был "трудовым лагерем" без газовых камер, и в интервью отрицала, что там проводилось массовое истребление людей.

Урсула Хавербек, которую немецкие СМИ прозвали "бабушкой-нацисткой" за отрицание Холокоста, что является уголовным преступлением в Германии, умерла в 96 лет. В тюрьму за отрицание она четыре раза попадала в тюрьму, а в 2018 году сбежала. Об этом пишет Daily Mail.

Урсула Хавербек скончалась в среду, согласно сообщениям, опубликованным в Twitter правыми экстремистами, а также сообщениям ее адвоката.

Незадолго до своей смерти Хавербек приобрела "леденящий душу статус мученицы в неонацистских кругах" после того, как публично отрицала убийство миллионов евреев во время правления Адольфа Гитлера.

За последние пять лет Хавербек четыре раза сажали в тюрьму за отрицание Холокоста, что в Германии является уголовным преступлением. Хавербек арестовывали в 2017 и в конце 2020 годов, а в апреле 2022 года берлинский судья снова признал ее виновной после того, как она снова публично отрицала Холокост.

Она считала, что Освенцим был "трудовым лагерем" без газовых камер, и в телевизионном интервью NDR она отрицала, что там проводилось какое-либо массовое истребление людей.

Освенцим

В мае 2018 года Урсула Хавербек некоторое время скрывалась от полиции после того, как отказалась явиться в тюрьму в Вердене.

Она также выступила по телевидению, заявив, что "Холокост — самая большая и самая устойчивая ложь в истории".

В Германии любой, кто публично отрицает, одобряет или преуменьшает истребление евреев во время режима Адольфа Гитлера, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до пяти лет. По оценкам, во время Холокоста было убито более шести миллионов человек, включая евреев, гомосексуалистов, цыган, людей с инвалидностью и прочих.

Около 1,1 миллиона человек, большинство из которых — евреи из Европы, были убиты в лагере Аушвиц-Биркенау в период с 1940 по 1945 год до его освобождения.

Судья неоднократно отклонял апелляции Хавербек о замене тюремного срока штрафами на том основании, что она не проявила раскаяния и не продемонстрировала никаких признаков изменения своих взглядов.

В то время он сказал: "Вы не исследователь Холокоста, вы отрицатель Холокоста, и вы распространяете не знания, а яд. Ничто вас не остановит. Мы не будем оказывать на вас никакого воздействия словами".

В мае 2018 года Хавербек не явилась в тюрьму в Фердене, на западе Германии, из-за чего полиция вела за ней охоту в течение недели. Однако полицейские все же нашли ее, когда она вернулась домой.

Задержание Урсулы Хавербек Фото: Deutsche Welle

Совсем недавно, в июне этого года, Хавербек был приговорен к одному году и четырем месяцам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение за подстрекательство.

Это наказание она должна была отбывать в тюрьме Билефельд-Зенне, Германия.

Выйдя замуж за бывшего офицера СС Вернера Георга Хавербека в 1970 году, Урсула десятилетиями руководила "Центром исследований Холокоста", который публиковал антисемитские и отрицающие Холокост материалы. Окончательно он был закрыт в 2008 году.

После этого Урсула Хавербек продолжала публично отрицать Холокост, несмотря на вынесенные обвинительные приговоры в федеральных землях Германии.

Однажды она побудила мирового судью заявить: "Прискорбно, что эта женщина, которая все еще столь активна, несмотря на свой возраст, использует свою энергию для распространения такой возмутительной чепухи".

Напомним, в августе Федеральный суд Германии оставил в силе обвинительный приговор 99-летней Ирмгард Фюрхнер за соучастие в убийстве, совершенном ею в связи с работой машинисткой в ​​нацистском концентрационном лагере в последние два года Второй мировой войны. Неявка Фюрхнер на открытие судебного процесса в 2021 году сделала ее, в возрасте 96 лет, старейшим беглецом в мире, что побудило судей выдать ордер на ее арест.