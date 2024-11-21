У Німеччині померла "бабуся-нацистка", яка чотири рази потрапляла до в'язниці за заперечення Голокосту

96-річна Урсула Гавербек вважала, що Освенцим був "трудовим табором" без газових камер, і в інтерв'ю заперечувала, що там проводилося масове винищення людей.

Урсула Гавербек, яку німецькі ЗМІ прозвали "бабусею-нацисткою" за заперечення Голокосту, що є кримінальним злочином у Німеччині, померла в 96 років. До в'язниці за заперечення вона чотири рази потрапляла у в'язницю, а 2018 року втекла. Про це пише Daily Mail.

Урсула Хавербек померла в середу, згідно з повідомленнями, опублікованими в Twitter правими екстремістами, а також повідомленнями її адвоката.

Незадовго до своєї смерті Гавербек набула "моторошного для душі статусу мучениці в неонацистських колах" після того, як публічно заперечувала вбивство мільйонів євреїв під час правління Адольфа Гітлера.

За останні п'ять років Гавербек чотири рази саджали до в'язниці за заперечення Голокосту, що в Німеччині є кримінальним злочином. Гавербек заарештовували у 2017 і наприкінці 2020 років, а у квітні 2022 року берлінський суддя знову визнав її винною після того, як вона вкотре публічно заперечувала Голокост.

Вона вважала, що Освенцим був "трудовим табором" без газових камер, і в телевізійному інтерв'ю NDR вона заперечувала, що там проводили будь-яке масове винищення людей.

Освенцим

У травні 2018 року Урсула Гавербек деякий час переховувалася від поліції після того, як відмовилася з'явитися до в'язниці у Вердені.

Вона також виступила по телебаченню, заявивши, що "Голокост — найбільша і найстійкіша брехня в історії".

У Німеччині будь-хто, хто публічно заперечує, схвалює або применшує винищення євреїв під час режиму Адольфа Гітлера, може бути засуджений до тюремного ув'язнення терміном до п'яти років. За оцінками, під час Голокосту були вбиті понад шість мільйонів осіб, включно з євреями, гомосексуалістами, циганами, людьми з інвалідністю та іншими.

Близько 1,1 мільйона осіб, більшість з яких — євреї з Європи, було вбито в таборі Аушвіц-Біркенау в період з 1940 по 1945 рік до його звільнення.

Суддя неодноразово відхиляв апеляції Гавербек щодо заміни тюремного терміну штрафами на тій підставі, що вона не виявила каяття і не продемонструвала жодних ознак зміни своїх поглядів.

У той час він сказав: "Ви не дослідник Голокосту, ви заперечувач Голокосту, і ви поширюєте не знання, а отруту. Ніщо вас не зупинить. Ми не будемо чинити на вас жодного впливу словами".

У травні 2018 року Хавербек не з'явилася до в'язниці у Фердені, на заході Німеччини, через що поліція вела за нею полювання протягом тижня. Однак поліцейські все ж знайшли її, коли вона повернулася додому.

Затримання Урсули Хавербек Фото: Deutsche Welle

Зовсім нещодавно, у червні цього року, Гавербека було засуджено до одного року і чотирьох місяців тюремного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення за підбурювання.

Це покарання вона мала відбувати у в'язниці Білефельд-Зенне, Німеччина.

Вийшовши заміж за колишнього офіцера СС Вернера Георга Гавербека 1970 року, Урсула десятиліттями керувала "Центром досліджень Голокосту", який публікував антисемітські матеріали, що заперечують Голокост. Остаточно він був закритий у 2008 році.

Після цього Урсула Гавербек продовжувала публічно заперечувати Голокост, попри винесені обвинувальні вироки у федеральних землях Німеччини.

Одного разу вона спонукала мирового суддю заявити: "Сумно, що ця жінка, яка все ще настільки активна, попри свій вік, використовує свою енергію для поширення такої обурливої нісенітниці".

Нагадаємо, у серпні Федеральний суд Німеччини залишив чинним обвинувальний вирок 99-річній Ірмгард Фюрхнер за співучасть у вбивстві, скоєному нею у зв'язку з роботою друкаркою в нацистському концентраційному таборі в останні два роки Другої світової війни. Неявка Фюрхнер на відкриття судового процесу 2021 року зробила її, у віці 96 років, найстарішим утікачем у світі, що спонукало суддів видати ордер на її арешт.