Крупнейшая гравитационная аномалия на Земле размером 3 млн кв. км: как она появилась

Самая большая на Земле гравитационная дыра является вмятиной в гравитационном поле нашей планеты и ее возникновение связывают с гибелью древнего океана.

Крупнейшая гравитационная аномалия на Земле, также известная как гравитационная дыра, находится в Индийском океане. Это регион, где масса Земли уменьшается, что приводит к более слабому гравитационному и более низкому уровню моря. Только недавно ученые выяснили, откуда она взялась, пишет Live Science.

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Гигантская гравитационная аномалия в Индийском океане занимает площадь в 3,1 млн кв.км. Это самая большая гравитационная дыра на нашей планете, которая является самой вмятиной в гравитационном поле Земли. Это место имеет круглую форму и у аномалии настолько слабое гравитационное притяжение, что уровень моря в данном месте Индийского океана на 106 метров ниже, чем в других местах на Земле.

Гравитационная дыра в Индийском океане известна также как геоидный минимум, ведь наша планета представляет собой геоид с выпуклостями и впадинами. Хотя впервые эту аномалию обнаружили еще в 1948 году, до недавнего времени ученые не знали, как она образовалась. Гравитационная аномалия находится между Индией и Африкой.

Только в прошлом году ученые, опубликовавшие исследование в журнале Geophysical Research Letters, выяснили, каким образом могла образоваться эта гравитационная дыра. С помощью моделирования движения мантии Земли и литосферных плит за последние 140 млн лет, ученые смогли определить, что могло привести к созданию такого геоидного минимума. Предполагается, что гравитационная аномалия в Индийском океане образовалась после гибели древнего океана под названием Тетис, который существовал между суперконтинентами Лавразия и Гондвана.

Океан Тетис находился на части земной коры, которая ушла под Евразийскую плиту во время распада континента Гондвана 180 млн лет назад. Когда это произошло, раздробленные части земной коры погрузились глубоко в мантию нашей планеты. Примерно 20 млн лет назад, когда части земной коры опустились на самые нижние уровни мантии, они вытеснили очень плотную кристаллизованную магму. В результате, как считают ученые, потоки магмы с низкой плотностью поднялись из мантии, чтобы заменить более плотную магму и таким образом уменьшилась общая масса данного региона, а значит снизилось гравитационное притяжение.

До сих пор ученые ищут подтверждение этого моделирования, которое помогло бы подтвердить наличие сгустков магмы с низкой плотностью под гравитационной дырой. Сейчас ученые все больше и больше понимают, что в мантии Земли находится много странных сгустков магмы, которое существуют в неожиданных местах. Интересно, что такие же сгустки магмы разных форм и размеров обнаружили и под поверхностью Марса.

Как уже писал Фокус, у Земли очень тяжелая атмосфера, но почему она нас до сих пор не раздавила? Общая масса атмосферы нашей планеты составляет более 5 миллиарда миллиардов килограммов, и все же людей она не прижимает к поверхности Земли. Ученые рассказали, в чем причина.

Также Фокус писал о том, куда будет указывать компас, если использовать его за пределами Земли. На нашей планете стрелка компаса всегда указывает на севере, но в космосе компас будет вести себя иначе.