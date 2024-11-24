Бесполезный инструмент: куда на самом деле будет указывать стрелка компаса в космосе

На Земле магнитное поле нашей планеты заставляет стрелку компаса всегда указывать на север, но в космосе все немного сложнее.

На нашей планете компас можно использовать в качестве инструмента для навигации, что позволяло человечеству в течение сотен лет успешно находить правильный путь во время перемещений между разными уголками Земли. Сейчас люди успешно начали осваивать космос. Но полезен ли этот инструмент за пределами Земли и куда будет указывать его стрелка? Об этом пишет Live Science.

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По словам Джареда Эспли Центр космических полетов NASA имени Годдарда, компас в космосе будет измерять разные вещи в зависимости от того, где именно находится человек. Технически компас все еще будет работать в космосе, но он не обязательно будет указывать обратный путь на Землю. Вместо этого стрелка компаса будет указывать на северный полюс любого магнитного поля, которое является самым сильным относительно расположения человека с этим прибором.

На Земле компас реагирует на магнитное поле нашей планеты и всегда указывает на север. Глобальное магнитное поле Земли создается электрическими токами, которые проходят через расплавленную часть металлического ядра нашей планеты, которое постоянно вращается. Земля является единственной каменистой планетой с сильным магнитном полем в Солнечной системе.

Глобальное магнитное поле Земли протирается на расстояние 37 тысяч км на стороне, которая обращена к Солнцу, и на расстояние 370 тысяч км с другой стороны планеты. Регион вкруг планеты, который находится под влиянием глобального магнитного поля называется магнитосферой. По словам Эспли, если бы астронавт хотел вернуться на Землю, используя компас, он должен находится внутри магнитосферы. Но не обязательно так произойдет.

Глобальное магнитное поле Земли протирается на расстояние 37 тысяч км на стороне, которая обращена к Солнцу, и на расстояние 370 тысяч км с другой стороны планеты Фото: ScienceAlert

Находясь за пределами магнитосферы Земли, например, на поверхности Луны или Марса, которые лишены сильного магнитного поля, компас может улавливать слабые сигналы магнитного поля, которое находится в коре этих миров. На самом деле, скорее всего стрелка компаса в космосе будет указывать на Юпитер, который имеет огромную магнитосферу, ширина которой составляет 21 млн км.

Если же астронавт окажется в глубоком космосе, где нет влияния магнитосфер огромных планет, компас в основном будет измерять слабое магнитное поле солнечного ветра. Этот ветер создает самую большую магнитосферу в Солнечной системе, то есть магнитосферу Солнца, известную как гелиосфера. Она протирается в 3 раза дальше, чем находится Плутон (среднее расстояние от Солнца составляет 5,5 млрд км).

В то же время магнитное поле Солнца является хаотичным и у него постоянно меняются местами северный и южный полюс.

По словам Эспли, на самом деле традиционный компас является довольно бесполезным в космосе в качестве навигационного инструмента. Он не обязательно укажет на магнитное поле Земли, а только на то магнитное поле, которое сильнее всего в данном месте.

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