Даремний інструмент: куди насправді вказуватиме стрілка компаса в космосі

На Землі магнітне поле нашої планети змушує стрілку компаса завжди вказувати на північ, але в космосі все трохи складніше.

На нашій планеті компас можна використовувати як інструмент для навігації, що давало змогу людству протягом сотень років успішно знаходити правильний шлях під час переміщень між різними куточками Землі. Нині люди успішно почали освоювати космос. Але чи корисний цей інструмент за межами Землі та куди вказуватиме його стрілка? Про це пише Live Science.

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За словами Джареда Есплі з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, компас у космосі вимірюватиме різні речі залежно від того, де саме перебуває людина. Технічно компас все ще працюватиме в космосі, але він не обов'язково вказуватиме зворотний шлях на Землю. Натомість стрілка компаса вказуватиме на північний полюс будь-якого магнітного поля, яке є найсильнішим відносно розташування людини з цим приладом.

На Землі компас реагує на магнітне поле нашої планети і завжди вказує на північ. Глобальне магнітне поле Землі створюється електричними струмами, які проходять через розплавлену частину металевого ядра нашої планети, що постійно обертається. Земля є єдиною кам'янистою планетою з сильним магнітним полем у Сонячній системі.

Глобальне магнітне поле Землі протирається на відстань 37 тисяч км на стороні, яка звернена до Сонця, і на відстань 370 тисяч км з іншого боку планети. Регіон навколо планети, який перебуває під впливом глобального магнітного поля називається магнітосферою. За словами Есплі, якби астронавт хотів повернутися на Землю, використовуючи компас, він мав би перебувати всередині магнітосфери. Але не обов'язково так станеться.

Глобальне магнітне поле Землі протирається на відстань 37 тисяч км на стороні, що звернена до Сонця, і на відстань 370 тисяч км з іншого боку планети Фото: ScienceAlert

Перебуваючи за межами магнітосфери Землі, наприклад, на поверхні Місяця або Марса, які позбавлені сильного магнітного поля, компас може вловлювати слабкі сигнали магнітного поля, що міститься в корі цих світів. Насправді, найімовірніше стрілка компаса в космосі вказуватиме на Юпітер, який має величезну магнітосферу, ширина якої становить 21 млн км.

Якщо ж астронавт опиниться в глибокому космосі, де немає впливу магнітосфер величезних планет, компас здебільшого вимірюватиме слабке магнітне поле сонячного вітру. Цей вітер створює найбільшу магнітосферу в Сонячній системі, тобто магнітосферу Сонця, відому як геліосфера. Вона протирається в 3 рази далі, ніж знаходиться Плутон (середня відстань від Сонця становить 5,5 млрд км).

Водночас магнітне поле Сонця є хаотичним і в нього постійно міняються місцями північний і південний полюс.

За словами Есплі, насправді традиційний компас є доволі марним у космосі як навігаційний інструмент. Він не обов'язково вкаже на магнітне поле Землі, а тільки на те магнітне поле, яке найсильніше в цьому місці.

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