Планета Уран загадковим чином стає холоднішою: вчені знайшли причину (фото)
Крижаний гігант Уран є однією з найдивніших планет Сонячної системи, але одну його дивину вдалося пояснити.
Уран — це сьома планета Сонячної системи, який вважається крижаним гігантом. Якщо вісь обертання інших планет майже перпендикулярна площині їхньої орбіти, то в Урана вона нахилена на 98 градусів. Тобто планета ніби лежить на боці під час обертання навколо Сонця. При цьому планета обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку, ніж це роблять інші планети. Ще однією дивною особливістю Урана є те, що температура верхньої частини атмосфери планети падає. Тепер же автори дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Review Letters, знайшли цьому причину, пише ScienceAlert.
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Верхня частина атмосфери Урана, звана термосферою, простягається на висоту в 50 000 км над поверхнею планети, що відрізняє її від подібних у інших планет Сонячної системи.
У 1986 році біля урану пролетів зонд "Вояджер-2" і з'ясував, що температура термосфери становить приблизно 500 градусів Цельсія, але що її нагріває залишалося загадкою. Подальші вимірювання температури за допомогою наземних телескопів показали, що вона знижується.
Кілька десятиліть вимірювань показали, що верхня частина атмосфери Урана охолоджується, а температура знизилася у 2 рази. При цьому температура нижньої частини атмосфери не охолоджується. У жодної планети не було помічено таких змін.
Термосфера Урану є розрідженим шаром, що знаходиться між нижніми шарами атмосфери планети і магнітосферою, тобто областю, де знаходиться захисне магнітне поле. Вчені з'ясували, що сезонні зміни на Урані, а також зміна рівня сонячної енергії протягом 11-річного циклу Сонця, не можуть бути причиною зниження температури.
Як показало нове дослідження, за охолодженням Урана стоїть сонячний вітер. Це потік заряджених частинок, які постійно вилітають із верхньої атмосфери Сонця або корони у вигляді плазми. За словами вчених, хоча сонячний вітер є безперервним потоком плазми, його властивості поступово змінюються з плином часу, який відповідає змінам температури у верхній атмосфері Урана.
Дослідження показало, що на відміну від Землі, температурою Урана не керує сонячне світло, що складається з фотонів. Нашу планету нагрівають потоки фотонів, які проникають через магнітне поле Землі, що захищає Землю від сонячного вітру. Уран розташований на відстані 3 млрд км від Сонця, тоді як наша планета — на відстані 150 млн км. Тобто сонячного світла недостатньо для нагрівання Урана. Але сонячний вітер провокує розширення магнітосфери крижаного гіганта. Магнітосфера захищає Уран від сонячного вітру, а її розширення ускладнює потрапляння заряджених частинок у нижні шари атмосфери. Тому енергія сонячного вітру контролює температуру термосфери Урана.
Вчені вважають, що зниження потужності сонячного вітру за останні 34 роки не дає змоги сильно нагріватися термосфері Урана і її температура знижується.
Як уже писав Фокус, другий супутник Землі виявився родичем Місяця і нашої планети. Згідно з дослідженням, так званий другий Місяць, а насправді астероїд, який з кінця вересня є природним супутником Землі, схоже наніс візит своїм родичам.
Також Фокус писав про те, що вчені вивчили хімічний склад ранньої Сонячної системи і змогли розкрити секрет Плутона. Також вважають, що Уран насправді не є крижаним гігантом.