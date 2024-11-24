Планета Уран загадковим чином стає холоднішою: вчені знайшли причину (фото)

Крижаний гігант Уран є однією з найдивніших планет Сонячної системи, але одну його дивину вдалося пояснити.

Уран — це сьома планета Сонячної системи, який вважається крижаним гігантом. Якщо вісь обертання інших планет майже перпендикулярна площині їхньої орбіти, то в Урана вона нахилена на 98 градусів. Тобто планета ніби лежить на боці під час обертання навколо Сонця. При цьому планета обертається навколо своєї осі в протилежному напрямку, ніж це роблять інші планети. Ще однією дивною особливістю Урана є те, що температура верхньої частини атмосфери планети падає. Тепер же автори дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Review Letters, знайшли цьому причину, пише ScienceAlert.

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Верхня частина атмосфери Урана, звана термосферою, простягається на висоту в 50 000 км над поверхнею планети, що відрізняє її від подібних у інших планет Сонячної системи.

У 1986 році біля урану пролетів зонд "Вояджер-2" і з'ясував, що температура термосфери становить приблизно 500 градусів Цельсія, але що її нагріває залишалося загадкою. Подальші вимірювання температури за допомогою наземних телескопів показали, що вона знижується.

Таким побачив Уран зонд "Вояджер-2" Фото: NASA

Кілька десятиліть вимірювань показали, що верхня частина атмосфери Урана охолоджується, а температура знизилася у 2 рази. При цьому температура нижньої частини атмосфери не охолоджується. У жодної планети не було помічено таких змін.

Термосфера Урану є розрідженим шаром, що знаходиться між нижніми шарами атмосфери планети і магнітосферою, тобто областю, де знаходиться захисне магнітне поле. Вчені з'ясували, що сезонні зміни на Урані, а також зміна рівня сонячної енергії протягом 11-річного циклу Сонця, не можуть бути причиною зниження температури.

Фотографія Урана, зроблена космічним телескопом Вебб Фото: NASA

Як показало нове дослідження, за охолодженням Урана стоїть сонячний вітер. Це потік заряджених частинок, які постійно вилітають із верхньої атмосфери Сонця або корони у вигляді плазми. За словами вчених, хоча сонячний вітер є безперервним потоком плазми, його властивості поступово змінюються з плином часу, який відповідає змінам температури у верхній атмосфері Урана.

Уран і 6 із 27 його відомих супутників. Фотографія космічного телескопа Вебб Фото: NASA

Дослідження показало, що на відміну від Землі, температурою Урана не керує сонячне світло, що складається з фотонів. Нашу планету нагрівають потоки фотонів, які проникають через магнітне поле Землі, що захищає Землю від сонячного вітру. Уран розташований на відстані 3 млрд км від Сонця, тоді як наша планета — на відстані 150 млн км. Тобто сонячного світла недостатньо для нагрівання Урана. Але сонячний вітер провокує розширення магнітосфери крижаного гіганта. Магнітосфера захищає Уран від сонячного вітру, а її розширення ускладнює потрапляння заряджених частинок у нижні шари атмосфери. Тому енергія сонячного вітру контролює температуру термосфери Урана.

Вчені вважають, що зниження потужності сонячного вітру за останні 34 роки не дає змоги сильно нагріватися термосфері Урана і її температура знижується.

Як уже писав Фокус, другий супутник Землі виявився родичем Місяця і нашої планети. Згідно з дослідженням, так званий другий Місяць, а насправді астероїд, який з кінця вересня є природним супутником Землі, схоже наніс візит своїм родичам.

Також Фокус писав про те, що вчені вивчили хімічний склад ранньої Сонячної системи і змогли розкрити секрет Плутона. Також вважають, що Уран насправді не є крижаним гігантом.