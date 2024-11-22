Другий супутник Землі виявився родичем Місяця і нашої планети: що з'ясували вчені

Згідно з дослідженням, так званий другий Місяць, а насправді астероїд, який з кінця вересня є природним супутником Землі, схоже наніс візит своїм родичам.

Наприкінці вересня цього року у Землі з'явився ще один природний супутник — астероїд 2024 PT5. Уже 25 листопада він назавжди покине нашу планету і полетить далі в космос. Дослідження цього астероїда показує, що він був створений з матеріалу, який був викинутий у космос з поверхні Місяця після падіння іншого астероїда. З огляду на те, що Місяць виник із матеріалу, викинутого із Землі, то астероїд 2024 PT5 протягом двох місяців, можна сказати, перебував у гостях у своїх родичів. Дослідження прийнято до публікації в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

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Найпопулярніша теорія, що пояснює походження Місяця, свідчить, що наш супутник народився внаслідок сильного зіткнення Землі та іншого об'єкта, схожого на планету приблизно 4 млрд років тому. Унаслідок удару в космос було викинуто кам'янисті уламки, які під впливом гравітації зібралися в те, що ми зараз знаємо, як Місяць.

Науковці вважають, що другий Місяць Землі, астероїд 2024 PT5, сформувався схожим чином, адже скоріш за все був викинутий з поверхні Місяця внаслідок ударної події. Тобто це може бути просто величезний камінь, який був колись частиною Місяця, а тепер є членом групи астероїдів під назвою Арджуни. Автори дослідження навіть вважають, що всі ці астероїди могли з'явиться завдяки Місяцю внаслідок ударних подій.

Найпопулярніша теорія, що пояснює походження Місяця, свідчить, що наш супутник народився внаслідок сильного зіткнення Землі та іншого об'єкта, схожого на планету приблизно 4 млрд років тому Фото: NASA

Таких висновків учені дійшли на підставі ретельного вивчення астероїда 2024 PT5, поки він перебував близько до Землі. Річ у тім, що гравітація нашої планети захопила цей астероїд 29 вересня, але він навіть не встигне зробити повний оберт навколо Землі до 25 листопада, перш ніж полетить від неї назавжди. Швидке обертання астероїда, а також його хімічний склад, вказують на те, що це дійсно може бути частина Місяця.

Учені вважають, що другий Місяць Землі, астероїд 2024 PT5, найімовірніше, був викинутий із поверхні Місяця внаслідок ударної події Фото: Earth.com

Група астероїдів Арджуна складається з космічних каменів, які обертаються майже за такою самою орбітою навколо Сонця, що і Земля на відстані приблизно 150 млн км від нашої зірки. Астероїди цієї групи можуть підлітати до Землі на відстань приблизно 4,5 млн км зі швидкістю приблизно 3500 км/год. У цьому разі гравітація Землі може іноді притягнути до себе будь-який астероїд, що зробить його на деякий час другим Місяцем.

Додаткові природні супутники Землі з'являються біля нашої планети час від часу. В одних випадках астероїди залишаються біля Землі протягом декількох днів, тижнів і навіть місяців і при цьому навіть не здійснюють повний оберт навколо неї. В інших випадках астероїди затримуються біля Землі на один рік або навіть на кілька років, при цьому роблячи навіть не один, а кілька повних обертів.

Як уже писав Фокус, астрономи пояснили неможливі чорні діри, виявлені космічним телескопом Вебб. Дослідження пропонує ще одне пояснення того факту, що в дуже ранньому Всесвіті існують надмасивні чорні діри, яких не повинно бути.

Також Фокус писав про те, що, згідно з ще одним дослідженням, частинки невловимої темної матерії можна виявити вже в найближчому майбутньому, якщо в нашій галактиці спалахне наднова.