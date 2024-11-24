Точно не два: скільки насправді очей у бджоли

У відомих запилювачів квітів дуже складна зорова система.

Деякі тварини мають так зване "третє око", а деякі павуки мають одразу 8 очей. На перший погляд здається, що бджоли мають лише два великих ока, але перше враження може бути оманливим, пише IFLScience.

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Скільки насправді очей у бджоли?

Якщо ви коли-небудь бачили бджолу з близької відстані, то могли помітити два доволі великі очі, розташовані на її невеликій голові. Але зорова система бджіл складніша. Насправді бджоли мають 5 очей: три простих ока і два складних.

Складними очима є якраз ті два великі коричнево-чорні овали, які займають більшу частину голови бджоли. За допомогою цих очей бджоли бачать рух і визначають кольори.

Складні очі складаються з тисяч крихітних світлочутливих ділянок, які називаються омматидіями. Кожна ділянка складного ока може діяти, як окремий зоровий орган, накритий колбочкою і лінзою. Ці ділянки складного ока допомагають бджолам фокусувати світло на фоторецепторних клітинах, які перетворюють світло на сигнали, що йдуть у мозок для обробки інформації.

Три простих ока розташовані у вигляді трикутника в центрі голови бджоли між двома іншими очима. Попри назву, ці очі не такі прості. Їх так називають, адже їхня структура трохи простіша, ніж у складних очей. Прості очі мають приблизно 800 клітин сітківки кожне.

Вчені вважають, що на відміну від складних очей, прості очі не беруть участі у виявленні деталей простору. Ці органи зору діють як надчутливий детектор світла, який допомагає бджолам використовувати Сонце для орієнтації в просторі.

Що бачить бджола?

Бджоли бачать навколишній світ, і квіти, які вони запилюють, не так, як люди. Якщо людина може бачити тільки світло з довжиною хвилі від 380 до 700 нанометрів, тобто видимий спектр світла, то бджоли можуть бачити світло з довжиною хвилі від 300 до 650 нанометрів. При цьому бджоли не бачать червоний колір.

Водночас бджоли бачать ультрафіолетовий колір і вчені вважають, що квіти еволюціонували таким чином, щоб мати ультрафіолетовий малюнок. Таким чином квіти є більш привабливими для бджіл, які є важливими запилювачами.

Ще одна особливість очей бджоли

Складні очі бджіл вкриті крихітними волосками, які дуже корисні для цих комах. Волоски дозволяють бджолам збирати більше пилку з квітів. Волоски розташовані таким чином, що пилок залишається на їхніх кінчиках. Бджоли можуть провести по очах лапками і легко видалити пилок, роблячи зір яснішим.

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