86 градусів Цельсія: у киплячій річці живцем може зваритися людина, де вона знаходиться (фото)

Шанай-Тімпішка вважається єдиною киплячою річкою на Землі.

Згідно з легендами, конкістадори, які шукали золото в амазонських лісах, ще в 16 столітті виявили киплячу річку. Через кілька століть виявилося, що легенда про надзвичайно гарячу річку є правдою, пише IFLScience.

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Єдиною у світі киплячою річкою є Шанай-Тімпішка, яка розташована в Перу, Південна Америка. Протягом багатьох століть про цю річку було відомо місцевим корінним народам. Але довгий час вчені ставили під сумнів, що річка з дуже гарячою водою існує.

Скептичний настрій учених був пов'язаний з тим, що такі річки з теплою водою зазвичай пов'язані з геотермальними гарячими джерелами, які створюються підземною вулканічною активністю. Але в амазонських лісах немає вулканів і найближчий центр вулканічної активності знаходиться на відстані приблизно 700 км від річки Шанай-Тімпішка.

Лише 2011 року дослідник геотермальних джерел Андреас Рузо вперше виявив цю річку і провів її дослідження. Виявилося, що ця річка має довжину 6,2 км і середню температуру 86 градусів Цельсія.

Рузо виявив, що річка насправді починається як холодний потік і нагрівається тільки тоді, коли проходить через гаряче джерело, знайдене під скелею у формі голови змії. Згідно з міфами місцевих народів, річку створив гігантський дух-змія, який нагріває холодну воду до високих температур. При цьому місцеві корінні жителі вважають річку священною.

Шанай-Тімпішка вважається єдиною киплячою річкою на Землі Фото: Wikipedia

Дослідження Рузо показало, що річка Шанай-Тімпішка, нагрівається незалежно від підземної вулканічної активності. Але масштаби річки та її екстремальні температури не мають собі рівних серед інших не вулканічних геотермальних систем у світі.

Вважається, що водний потік бере свій початок у льодовиках Анд. Талий лід просочується глибоко під землю, де нагрівається розпеченою розплавленою породою, а потім виходить назовні у вигляді киплячої річки.

За словами Рузо, навіть перебувати поруч із киплячою річкою дуже небезпечно. Вчений бачив, як багато тварин стали жертвою дуже гарячої річки.

Різні тварини падають у річку і спочатку в них помирають очі. Потім плоть на кістках починає варитися в гарячій воді, після цього вода потрапляє всередину тварини і процес закипання тіла відбувається зсередини. Смерть настає відносно швидко. Те ж саме може статися і з будь-якою людиною, яка випадково може впасти в киплячий водний потік.

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