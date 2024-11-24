86 градусов Цельсия: в кипящей реке заживо может свариться человек, где она находится (фото)

Шанай-Тимпишка считается единственной кипящей рекой на Земле.

Согласно легендам, конкистадоры, которые искали золото в амазонских лесах, еще в 16 веке обнаружили кипящую реку. Через несколько столетий оказалось, что легенда о необычайно горячей реке является правдой, пишет IFLScience.

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Единственной в мире кипящей рекой является Шанай-Тимпишка, которая находится в Перу, Южная Америка. В течение многих столетий об этой реке было известно местным коренным народам. Но долгое время ученые подвергали сомнению, что река с очень горячей водой существует.

Скептический настрой ученых был связан с тем, что такие реки с теплой водой обычно связаны с геотермальными горячими источниками, который создаются подземной вулканической активностью. Но в амазонских лесах нет вулканов и ближайший центр вулканической активности находится на расстоянии примерно 700 км от реки Шанай-Тимпишка.

Только в 2011 году исследователь геотермальных источников Андрэас Рузо впервые обнаружил эту реку и провел ее исследование. Оказалось, что эта река имеет длину 6,2 км и среднюю температуру 86 градусов Цельсия.

Рузо обнаружил, что река на самом деле начинается как холодный поток и нагревается только тогда, когда проходит через горячий источник, найденный под скалой в форме головы змеи. Согласно мифам местных народов, реку создал гигантский дух-змея, который нагревает холодную воду до высоких температур. При этом местные коренные жители считают реку священной.

Шанай-Тимпишка считается единственной кипящей рекой на Земле Фото: Wikipedia

Исследование Рузо показало, что река Шанай-Тимпишка, нагревается независимо от подземной вулканической активности. Но масштабы реки и ее экстремальные температуры не имеют себе равных среди других не вулканических геотермальных систем в мире.

Считается, что водный поток берет свое начало в ледниках Анд. Растаявший лед просачивается глубоко под землю, где нагревается раскаленной расплавленной породой, а затем выходит наружу в виде кипящей реки.

По словам Рузо, даже находится рядом с кипящей рекой очень опасно. Ученый видел, как многие животные стали жертвой очень горячей реки.

Разные животные падают в реку и сначала у них умирают глаза. Затем плоть на костях начинает вариться в горячей воде, после этого вода попадает внутрь животного и процесс закипания тела происходит изнутри. Смерть наступает относительно быстро. То же самое может произойти и с любым человеком, который случайно может упасть в кипящий водный поток.

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