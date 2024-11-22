На самом деле их не четыре: ученые рассказали, сколько сторон у Великой пирамиды в Гизе (фото)

Исследователи полагают, что количество сторон пирамиды, вероятно, помогло ей выжить в течение 4 500 лет.

Египетские пирамиды — одни из самых известных памяток искусства Древнего Египта. Науке многое известно о них, однако еще больше лишь предстоит узнать: например, нам все еще неизвестно, что находится в пустоте, запечатанной внутри Великой пирамиды в Гизе, возраст которой не менее 4 500 лет и как именно материалы для ее строительства транспортировались в эту область, пишет IFLScience.

Не менее любопытным вопросом является и то, сколько на самом деле сторон у Великой пирамиды в Гизе, которую также считают главной пирамидой Египта. Можно предположить, что их четыре, однако это неправильно. Некоторые также предполагают, что у Великой пирамиды три или пять сторон, но это предположение также далеко от правды.

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Точное количество сторон не было подтверждено официально, по крайней мере современными людьми, пока пилот британских ВВС П. Гроувс не сфотографировал пирамиду сверху в 1926 году. С этого ракурса ученые заметили, что стороны пирамиды на самом деле значительно вогнуты вдоль своих средин.

По словам Аио Като с кафедры математики и физики в Университете Канагавы в Японии, оказалось, что Великая пирамида в Гизе имеет удивительный характер вогнутости, так как каждая из ее четырех граней вогнута вдоль своей центральной линии — от основания до вершины.

Простыми словами, Великая пирамида представляет собой вогнутую восьмиугольную пирамиду, а не стандартную квадратную. Эта вогнутость слишком тонкая, чтобы ее можно было заметить с земли, а потому о ней не подозревали, пока пирамиду не сфотографировали из космоса.

На самом деле у Великой пирамиды в Гизе восемь сторон Фото: Reddit

Исследователи не знают наверняка, но подозревают, что эти вогнутости, вероятно, добавляют пирамидам устойчивости и долговечности. По словам Като, наклонные слои вместе с укрепленным основание необходимы для устойчивости пирамиды против природных сил, например, гравитационного сжатия, землетрясения или ливней. Теперь ученые предполагают, что именно эти структуры на самом деле позволили Великой пирамиде в Гизе просуществовать невероятные 4 500 лет.

Важнейший момент в устойчивости заключается в том, что воздействие таких природных сил совершенно различно между ядром наклонных и действительно ровных рядов. Первые можно уплотнить, чтобы со временем они стали лишь прочнее, в то время как ровные со временем разрушались бы и стали бы слабее.

Не секрет, что древние египтяне были хорошими инженерами, об этом свидетельствуют возведенные пирамиды, существующие по сей день. Однако несколько запечатанных коридоров и комнат внутри пирамиды могли быть заброшены строителями из-за своей нестабильности. Это возвращает нас к вопросу о том, что до сих пор не ясно были ли дополнительные стороны Великой пирамиды преднамеренным выбором дизайна для долговечности или простой случайностью.

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