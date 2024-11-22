Насправді їх не чотири: вчені розповіли, скільки сторін у Великої піраміди в Гізі (фото)

Дослідники вважають, що кількість сторін піраміди, ймовірно, допомогла їй вижити протягом 4 500 років.

Єгипетські піраміди — одні з найвідоміших пам'яток мистецтва Стародавнього Єгипту. Науці багато що відомо про них, проте ще більше лише належить дізнатися: наприклад, нам усе ще невідомо, що знаходиться в порожнечі, запечатаній усередині Великої піраміди в Гізі, вік якої щонайменше 4 500 років, і як саме матеріали для її будівництва транспортувалися в цю область, пише IFLScience.

Не менш цікавим питанням є й те, скільки насправді сторін у Великої піраміди в Гізі, яку також вважають головною пірамідою Єгипту. Можна припустити, що їх чотири, однак це неправильно. Дехто також припускає, що у Великої піраміди три або п'ять сторін, але це припущення також далеке від правди.

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Точна кількість сторін не була підтверджена офіційно, принаймні сучасними людьми, доки пілот британських ВПС П. Гроувс не сфотографував піраміду згори в 1926 році. З цього ракурсу вчені помітили, що сторони піраміди насправді значно увігнуті вздовж своїх середин.

За словами Аіо Като з кафедри математики й фізики в Університеті Канагави в Японії, виявилося, що Велика піраміда в Гізі має дивовижний характер увігнутості, бо кожна з її чотирьох граней увігнута уздовж своєї центральної лінії — від основи до вершини.

Простими словами, Велика піраміда являє собою увігнуту восьмикутну піраміду, а не стандартну квадратну. Ця увігнутість занадто тонка, щоб її можна було помітити з землі, а тому про неї не підозрювали, поки піраміду не сфотографували з космосу.

Насправді у Великої піраміди в Гізі вісім сторін Фото: Reddit

Дослідники не знають напевно, але підозрюють, що ці увігнутості, ймовірно, додають пірамідам стійкості та довговічності. За словами Като, похилі шари разом зі зміцненою основою необхідні для стійкості піраміди проти природних сил, наприклад, гравітаційного стиснення, землетрусу або злив. Тепер учені припускають, що саме ці структури насправді дозволили Великій піраміді в Гізі проіснувати неймовірні 4 500 років.

Найважливіший момент у стійкості полягає в тому, що вплив таких природних сил абсолютно різний між ядром похилих і справді рівних рядів. Перші можна ущільнити, щоб із часом вони стали лише міцнішими, тоді як рівні з часом руйнувалися б і стали б слабшими.

Не секрет, що стародавні єгиптяни були хорошими інженерами, про це свідчать зведені піраміди, що існують донині. Однак кілька запечатаних коридорів і кімнат усередині піраміди могли бути покинуті будівельниками через свою нестабільність. Це повертає нас до питання про те, що досі не зрозуміло, чи були додаткові боки Великої піраміди навмисним вибором дизайну для довговічності, чи простою випадковістю.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано таємницю, як у Єгипті пересували камені пірамід.