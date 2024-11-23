Можно объяснить, как дети учились на протяжении 99% истории: почему общество бассейна Конго такое уникальное

Ученые обнаружили, что дети из охотничье-собирательских общин Африки демонстрируют высокий уровень знаний об окружающем мире. Причиной этого является среда, которая способствует обучению.

Дети в охотничье-собирательских обществах бассейна реки Конго демонстрируют большую самодостаточность до шести-семи лет, овладевая такими важными навыками, как охота, распознавание съедобных растений и уход за больными. Недавнее исследование объясняет такое ускоренное обучение особой системой обмена знаниями на уровне общины, пишет Phys.org.

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Исследование демонстрирует то, как эти общины сохраняли культурные традиции на протяжении тысячелетий.

Ведущий исследователь Барри Хьюлетт, профессор антропологии из WSU, отметил: "Мы сосредоточились на охотниках-собирателях, потому что этот образ жизни характеризовал 99% человеческой истории. Изучая, как дети учатся в этих обществах, мы можем понять механизмы, лежащие в основе адаптации человека к различным условиям окружающей среды во всем мире".

Исследование включало наблюдение за тем, как дети получают культурные знания из разных источников, включая родителей, расширенную семью и не связанных с ними членов общины.

Результаты ставят под сомнение традиционное предположение, что родители являются основными учителями. Вместо этого члены расширенной семьи и даже неродственные взрослые играют значительную роль, причем около половины культурного обучения происходит вне непосредственных родственных связей.

Ученый отметил, что эта разветвленная сеть обучения контрастирует с западной моделью нуклеарной семьи, где образование в основном сосредоточено на родителях или учителях.

Лагеря охотников-собирателей, в которых обычно проживает 25-35 человек в непосредственной близости друг от друга, способствуют созданию среды, в которой дети могут наблюдать и взаимодействовать со многими людьми.

Такая среда способствует неформальному, невербальному обучению, позволяя детям приобретать жизненно важные навыки, такие как приготовление пищи, охота и уход за больными.

Кроме того, эти общества подчеркивают эгалитаризм, автономию и совместное использование, создавая благоприятную атмосферу, в которой дети могут самостоятельно исследовать и практиковать навыки.

Исследователь описал этот процесс обмена знаниями как движущую силу "кумулятивной культуры" — способности расширять имеющиеся знания и передавать их из поколения в поколение. В отличие от большинства животных, где количество усвоенных форм поведения ограничено, сложные когнитивные и социальные структуры человека делают возможной передачу широкого спектра культурных черт. Эта способность сыграла важную роль в адаптации к различным экосистемам, от густых лесов до засушливых пустынь.

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Это исследование, проведенное в сотрудничестве с такими учреждениями, как Институт эволюционной антропологии Макса Планка и Даремский университет, предлагает ценную информацию о механизмах социального обучения и сохранения культуры. Оно раскрывает важность понимания практик совместного обучения для понимания того, как человеческие культуры развиваются и выживают во времени.

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