Женщину назвали "эгоисткой" за выбор имени для своей дочери: что она ответила гейтерам (видео)

Одна британка столкнулась с критикой в свой адрес из-за имен, которыми она назвала сына и дочь — Барт и Бинки. Она решила жестко ответить гейтерам на такие оскорбительные комментарии.

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Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

В своем TiktTok одна британка, которая ведет страницу под ником @bartsmom1, отвечала на комментарий одной женщины о том, что она зря назвала свою дочь Бинки (Binky, что означало дословно "соска для ребенка"). По мнению автору, такое имя испортит жизнь ребенку, а впоследствии "у него будут проблемы".

В ответ мать двоих детей довольно резко ответила на сообщение относительно имени своих детей.

"Найди себе богатого, богатого мужчину и держись за него крепче, потому что кто-то только так и может делать. А я работаю семь дней в неделю, потому что хотела быть независимой женщиной", — сказала она.

Впоследствии британка добавила, что с ее ребенком "все будет в порядке" и она поддержит ее, независимо от того, чем та будет заниматься в будущем.

"Что бы ты ни хотел, я поддержу тебя. И я уверена, что с ней все будет хорошо!" — резюмировала британка.

В то же время в комментариях к видео, пользователи разделились на два лагеря — сторонников и противников женщины. Больше всего юзеры поддержали следующие сообщения под постом матери двоих детей:

"Как была эгоисткой, так и осталась. Нечего добавить, она все сказала!";

"Честно скажу: если бы ко мне пришла на работу Бинки, то не взял бы на работу";

"Она точно в здравом уме? Кажется, некоторые мамочки называют детей такими именами, потому что думают, что это так круто";

"Вот чего все прицепились к имени ее дочери? У нее сына зовут Барт, прямо как Барт Симпсон. Так что вас удивляет в Бинки?";

"А кому какое дело, как она назвала своего ребенка? Это — ее решение, и ей с этим жить!";

"На самом деле, прикольное имя. Так что не слушайте тут умников в комментариях. Эти такого "насоветуют", что ну их к черту!";

"Классное имя! Желаю вам и вашему ребенку всего наилучшего, ведь я сама мать-одиночка с тремя детьми".

Ранее сообщалось, что женщина определилась с именем для ребенка, но все его уже ненавидят. Будущая мать и ее муж не собираются менять свою позицию и намерены назвать сына так, как и запланировали.

Впоследствии стало известно, как редкое имя женщины вызывает конфузы в ее жизни. Женщина рассказывает, что редкая комбинация ее имени и фамилии вызвала массу курьезных и неприятных ситуаций — от неправильного произношения на публичных мероприятиях до написания на поздравительных открытках на праздники.